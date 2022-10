San Martín viene de cumplir fecha libre, la que lo llevó a quedar afuera, por un punto, de los puestos de clasificación para disputar el segundo ascenso a falta de dos partidos para el cierre de la etapa regular. Una posición de la que necesita obligatoriamente el triunfo en este domingo en Chaco (a las 18 horas), para volver a meterse en el grupo que aspira a jugar en Primera.

Por ello es que tras las 20 horas de viaje vía carretera, el plantel verdinegro tiene la consigna de ganar de visitante, en una condición en la que solo suma dos victorias en 17 presentaciones y tiene que torcer esa racha si quiere seguir con posibilidades de clasificarse al reducido.

En consecuencia, el probable equipo de Antuña será con: Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Richard Fernández, Jonathan Bottinelli, Álvarez; Tomás Fernández, Damián Lemos, Martín Rivero, Ignacio Lago; González; Giménez.

Enfrente estará Chaco For Ever, 10º en la tabla y en puestos de clasificación, con 52 puntos (4 más que San Martín) y que viene de caer contra Atlanta 3-1. No obstante, será su último partido, ya que en la última cumplirá con fecha libre. Por lo que ninguno podrá especular y ganar es lo único que les sirve.

Por su parte Desamparados está obligado a ganar si quiere seguir permanecer en el Federal A, caso contrario, el conjunto verde y blanco podría quedar casi sentenciado a perder la categoría. A las 17:30 horas en el estadio Bicentenario de Pocito, el “Puyutano” recibirá a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

Probable equipo de Sportivo Desamparados: bajo los tres palos, Jairo Díaz. La defensa sufriría una sola modificación la de Robert Martin por el suspendido Neira, junto a Martin conformará la última línea; Guillermo Pfund, Callejas y Lucas Ceballos. En el medio campo; Pablo “Peka” Jofré, Emmanuel Décimo, Nicolás Quiroga y Matías Garrido. Mientras que los encargados de hacer los goles será la dupla Velázquez y Rodríguez.

Los visitantes, quienes se ubican en el puesto 10° de la tabla de clasificación de la Zona Sur, necesitan sumar para no perder las aspiraciones de clasificar al reducido, además de consolidar su permanencia en la categoría.