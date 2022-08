Una sanjuanina se encuentra en la búsqueda desesperada de un costoso instrumento musical que perdió en horas de la tarde de este último jueves. La joven perdió la trompeta arriba de un colectivo de la Red Tulum y por eso inició un pedido de ayuda para dar con su paradero.

Andreina Jalil integra la banda “Viejo transitor” y se trasladaba arriba de un colectivo de la Red Tulum en horas de la tarde cuando le pasó algo totalmente inesperado en su rutina. Al bajarse del colectivo en plaza Laprida se dio cuenta de un descuido que la paralizó durante unos minutos, se dejó la trompeta en la línea 104 donde había viajado.

“No pasaron ni dos minutos cuando me di cuenta. Me di vuelta y vi que el colectivo ya no estaba. Me quedé esperando a que el colectivo de la vuelta en su recorrido, me subí para preguntarle y no se había percatado que la trompeta había quedado ahí, pero ya no estaba”, comentó la artista.

De acuerdo a su descripción, el instrumento es marca Knight, tiene color dorado con pintura negra y tiene un sticker que dice "viejo transitor" en blanco y negro. Además, el estuche en el que estaba la trompeta es de color negro y adentro contiene dos boquillas y un aceite de trompeta.

“No había mucha gente en el colectivo cuando me bajé. Así que alguien de los que viajaban en el 104 debe haberse llevado el instrumento de llamada”, afirmó Andreina. Quienes tengan un dato para aportar a su búsqueda, pueden comunicarse al 264 540-6562 o al 264 522-8100.

Este sticker acompaña al estuche del instrumento.

Estos son algunos detalles del instrumento musical perdido.

La trompeta tiene un sticker con el nombre de la banda.