Sanjuanino creó un rap viral que describe a San Juan y busca llegar a Barassi

En las últimas horas, las redes sociales se vieron convulsionadas a partir de una nueva canción creada por un sanjuanino que decidió describir las mejores virtudes de la provincia en un rap. “Canción para mi San Juan”, así se llama esta pegadiza pieza musical con la que miles de sanjuaninos se conmovieron y comenzaron a esparcir la versión por todas las redes.

“Me gusta tu corazón, las semitas con chicharrón, me gusta tu vino, tus cerros, tu sol. Es que soy sanjuanino, con tanto amor… que no me cambia esta pasión, ni el más fuerte temblor”, rezan los primeros versos de este rap, interpretado por Pablo García, más conocido como “Lito”, entre sus amigos.

El joven es un entusiasta sanjuanino que continuamente suele demostrar su amor por la provincia, pero en esta oportunidad “se fue mundial” con esta brillante interpretación en la que describió por completo a San Juan, un día después de que se celebrara un aniversario más de la fundación de la provincia. "Es una canción que escribí al comienzo de la pandemia y la había creado para tocarla con la guitarra, pero nunca antes la mostré. Ahora le hice unos cambios para que quede onda rap", contó a DIARIO HUARPE, "Lito" García, quien se define como una persona que le gusta "crear" cosas, con música, escribir, actuar. "Era una forma de mezclar todo, en un principio iba a ser sin video, pero me pintó sumarle el video y se picó todo", agregó.

Con una producción totalmente casera, al estilo Bizarrap, Pablo se grabó interpretando su creación en el fondito, donde habitualmente ocupa largas horas de su día siendo instructor en su propio gimnasio que está ubicado en la parte trasera de su casa. Fue así que tras realizar la edición del video con el rap pegadizo, decidió compartirlo en sus redes.

Sin muchos preámbulos, “Lito” fue simple y directo. “Canción para mi San Juan”, publicó el joven instructor junto al video y sus redes sociales estallaron de comentarios elogiando su pieza musical. En ese sentido, muchos de sus seguidores comenzaron a compartir el rap en las historias de Instagram y además comenzaron a mencionar al conductor sanjuanino Darío Barassi para que se haga eco de esta versión. La idea surgió a partir de la locura que generó el tema entre los internautas y el joven profesor de Educación Física.

Pese a que hasta el momento Barassi no se hizo eco del rap, los que si se hicieron eco fueron una gran cantidad de sanjuaninos, porque a casi un día de su publicación, el video ya superó las 10 mil reproducciones en Instagram, además de las 2.200 compartidas entre la red social anteriormente mencionada y Facebook. “Venite a San Juan, está manso, muy manso”, cierra el rap que ya la está rompiendo en las redes y quizás ahora puede ser el nuevo tema con el que finalicen algunos boliches sanjuaninos.