Santos: "El patoterismo, la bravuconería, no son el método para trabajar en el país"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, dijo hoy que "el patoterismo, la bravuconería, no son el método para trabajar en el país", en referencia al paro propuesto para este fin de semana por el sindicato de pilotos de Aerolíneas Argentinas. En declaraciones a la prensa durante el XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, que organiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Santos criticó duramente al secretario General de la Asociación de Pilotos, Pablo Biró, aunque sin nombrarlo, al señalar que "dice un delegado gremial, un representante gremial, de que queremos destruir Aerolíneas Argentinas; todo lo contrario, es nuestra nave insignia en este proceso de desarrollo aerocomercial de la argentina". "Los que están pensando así retrasan, atrasan, y atentan contra los intereses del país, pero por sobre todo contra los intereses de los propios argentinos", agregó. Recordó que en 2019, Aerolíneas Argentinas incrementó en 2,5 millones el número de pasajeros trasladados, y destacó que la línea de bandera "tiene más aviones, más rutas, mejor servicio y mejor puntualidad que en 2015" El funcionario nacional alertó que "no se puede seguir dañando a la población argentina por intereses particulares; no podemos confundir nunca más en nuestro país los fines con los medios". También hizo referencia a la medida judicial que ordenó el cierre del aeropuerto de El Palomar en el horario de 22 a 7, a la que calificó de "abusiva e ignorante" y que "lo único que consigue es restringir rutas en nuestro país". "Es una medida ignorante que no tiene sustento técnico y que está afectando al menos cinco o seis rutas y al desarrollo turístico de la Argentina. Si tenemos que cerrar Palomar, tenemos que cerrar la mitad de los aeropuertos del planeta", agregó. Santos pidió que el país aprenda a construir "de acá para adelante" y que los logros que ha conseguido el sector "sean el punto de partida para mejorar", porque "volver atrás para argentina sería una verdadera estupidez".