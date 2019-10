Sara Hebe y Julieta Venegas encabezan el "GRL PWR" en el Ciudad Cultural Konex

Las cantantes y compositoras Sara Hebe y Julieta Venegas encabezarán el “GRL PWR”, el festival que luego de dos ediciones en Córdoba y Rosario, se realizará el 14 de diciembre desde las 15.30 en el Ciudad Cultural Konex con una programación conformada íntegramente por mujeres, trans, no binarios, travestis y personas LGBTQ.



El encuentro que se realizará en el complejo cultural ubicado en Sarmiento 3131, Capital Federal, es apto para todo público, y sumará talleres, funciones stand up, “femiferia” y after party en Uniclub para terminar la jornada.



La programación estará integrada además de Hebe y Venegas, por Paula Maffia, Loli Molina, Laysa (Br), Eslabrava, Luanda, HTML, Six Sex, Tranki Punki (Cba) y Melanie Williams.



También tomarán parte del encuentro Charo López y su stand up, taller de Twerk por Tati Dume, Astromostra, taller de Autodefensa por Vivi González, collage con Flor Meije y proyección del documental “La Matria”.