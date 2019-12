Scola: el capitán que es cada vez más jugador

Luis Scola, elegido anoche por el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) como el mejor deportista de la temporada 2019, cumple con aquel precepto que se le otorga, por ejemplo, a los vinos: cada día que transcurre en su prolífica carrera asoma como "más jugador".



A los 39 años, con más de 24 en el básquetbol profesional y con dos décadas enteras al servicio del seleccionado argentino, el ala pivote y capitán albiceleste sigue quebrando marcas, continúa persuadiendo compañeros y entrenadores, además de mantener una indiscutible vigencia.



Líder dentro y fuera de la cancha, el hombre record del combinado albiceleste (2791 puntos conquistados en 169 encuentros) ejecutó desempeños lindantes con la perfección en este último Mundial China 2019, donde la Argentina arribó a un impensado subcampeonato, tras perder la final con España (75-95)



El ex jugador de Toronto Raptors, Houston Rockets e Indiana Pacers, entre otras franquicias NBA, firmó actuaciones muy destacadas a lo largo de la cita ecuménica (28 tantos y 13 rebotes en la semifinal ante Francia, por ejemplo), que lo llevaron a promediar 16,9 puntos; 7,1 rebotes y 1,5 asistencias por partido, al cabo de ocho presentaciones (7-1)



"Cada partido que pasa, cada torneo que juega, nos damos cuenta de que (Emanuel) Ginóbili es más jugador. Es el más inteligente y el único indispensable para todos nosotros", le dijo Scola a Télam, hace poco más de cuatro años, cuando la clasificación a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 ya era un hecho, tras el subcampeonato alcanzado en el clasificatorio México 2015.



Por aquellos días en el Distrito Federal mexicano, 'Manu', quien acudió –casi de incógnito- para apoyar a sus compañeros todavía no había resuelto su participación en el certamen olímpico, como finalmente ocurrió.



Hoy esa misma admiración que los distintos exponentes de la Generación Dorada le profesan al emblemático número 5 del seleccionado es un auténtico calco para el actual jugador del Olimpia Milano italiano.



"Queremos regalarle la clasificación a Luis (Scola). El como no nadie se merece estar en los que serían sus quintos Juegos Olímpicos", admitió sin tapujos el base marplatense Luca Vildoza (Baskonia), mientras el Mundial chino transitaba y la Argentina empezaba a tomar nota de su potencial.



En caso de dar el visto bueno para estar en Tokio 2020, el jugador surgido en Ferro completará un ciclo de JJ.OO. en sus espaldas: Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 fueron los anteriores.



"Mi sensación es que Luis (Scola) va a estar. Y si yo soy el entrenador en los JJ.OO. lo voy a obligar a estar", expresó en setiembre pasado el director técnico Sergio Hernández, cuando el propio bahiense y pocos imaginaban una situación diferente en la Confederación Argentina (CABB), que ya no tendrá al frente a Federico Susbielles y que desde hoy será conducida por el controvertido Fabián Borro.



Scola, primero en cantidad de presencias (igualó en 41 partidos al brasileño Ubiratán Pereira) y segundo goleador histórico en los Mundiales de básquetbol (superó al australiano Andrew Gaze y quedó debajo del ya retirado brasileño Oscar Schmidt), resultó el primero de los integrantes del campamento argentino que confió en la chance de "jugar semifinales" en China 2019.



Cuando ni el propio DT creía en esa posibilidad, el bonaerense advirtió de un potencial que terminó dando frutos y permitió la clasificación argentina a Tokio sin necesidad de jugar repechaje y por ser el mejor del continente americano. Hacer un diagnóstico de lo que vendrá no es clarividencia sino la virtud de un capitán cada vez más jugador.