Se terminó el sueño Bohemio: Peñarol perdió ante Newell's

En la reanudación de la Copa Argentina tras nueve meses de parate por la pandemia de coronavirus, Peñarol jugó un partido histórico ante Newell's, pero se le terminó el sueño copero al Boehmio tras caer 2-0 en el el estadio San Nicolás de los Arroyos por los 32avos de final. La Lepra se clasificó a los 16avos de final donde jugará ante Sarmiento de Junín.

La primera situación de peligro en el partido fue para la Lepra a los 13 minutos, cuando después de un córner desde la izquierda, cabeceó Santiago Gentiletti y la pelota pasó muy cerca del travesaño. Mientras que los 16 minutos, Julio Villarino la perdió en la salida de Peñarol, la recuperó Newell's, lo habilitaron a Mauro Formica que definió y tapó muy bien con el pie Carlos Biasotti, aunque el línea levantó la bandera. Unos minutos después, Biasotti la rechazó, la pelota le cayó en el pie a Pablo Pérez que remató desde lejos y se lució Biasotti con un manotazo para salvar su arco.

Con el correr de los minutos, el equipo de Alejandro Schiaparelli se acentó mejor en el campo de juego y controlaba de otra manera a Ñul que ya no era tan profundo como en los minutos iniciales del partido. El Bohemio se animó a adelantarse unos metros más en la cancha, pero tratando de no descuidarse para que no lo lastime el equipo rosarino.

Hasta que a los 39 minutos una gran pelota en cortada de Pablo Pérez a espalda de los defensores del Bohemio, Jerónimo Cacciabue la metió al medio para la aparición del ex Boca Sebastián Palacios para definir tras la salida de Biasotti.

En el complemento todo siguió igual. Newell's insinuó aunque no estuvo preciso para convertir. Luego de un tiro libre, Palacios ensayó un tiro libre antes de que la pelota se fuera al córner, tras un rebote en Biasotti, pero la pelota pegó en el travesaño y el peligro se diluyó. Sobre el final, luego de una gran jugada individual del tucumano, Maximiliano Rodríguez, que ingresó en la segunda parte, asistió al juvenil Enzo Cabrera que decretó el 2-0 definitivo.

Finalmente, La Lepra logró imponerse ante el conjunto de Chimbas que dejó una buena imagen en su debut en esta instancia de la Copa Argentina aunque el planteo fue muy defensivo y contó con pocas situaciones de gol. Por su parte, los rosarinos enfrentarán a Sarmiento de Junín, que eliminó a Douglas Haig de Pergamino, por los 16avos de final.

Ahora Peñarol regresará a San Juan, llegará este jueves, pasará el 24 a la noches con sus respectivas familias y el 25 de diciembre tendrá que viajar a Viedma, Río Negro donde enfrentará por el Federal A a Sol de Mayo por la 5º fecha.