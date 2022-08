¿Se va ahora? Alina Moine habló del futuro de Gallardo en River y fue furor

Siempre el futuro de Marcelo Gallardo es una incógnita, pero ahora Alina Moine dejó frases ruidosas. La reconocida periodista deportiva no se guardó nada en las últimas horas, sosteniendo lo que podría pasar con el "Muñeco" en River Plate en poco tiempo. De esa forma, como era de esperarse, terminó en boca de todos los fanáticos del "Millonario". Obvio, ahora habrá que esperar para saber qué sucederá.

Siendo de esa forma, la conductora de SportsCenter, mientras dialogaba con Damián Manusovich, soltó algo que hizo mucho ruido. “Yo creo que, sin dejar de lado el torneo local, Gallardo está armando el River de la Copa Libertadores del año que viene. Tuvo muchas incorporaciones en este mercado de pases y en el anterior. Es un gran cambio. Está armando el River del futuro”, partió diciendo el exlateral izquierdo de San Lorenzo.

Como respuesta, Alina Moine destacó: “A Gallardo se le termina el contrato a fin de año, eso es una realidad. Vos no te haces ese planteo; pero quedate tranquilo que Francescoli sí se lo plantea, porque es lo que corresponde. Si yo analizo discursivamente a Gallardo en sus últimas renovaciones, le doy un 0,01% de posibilidades de renovar contrato por tres años”. Sin dudas, no pasó inadvertida con eso.

Tajantes frases de Alina Moine

“Acá me baso en los discursos de Gallardo, es lo último que me imagino. Son ocho años, es muchísimo. Una renovación año a año, como siempre, ya será algo muy personal. Yo no me imagino a un Gallardo firmando por tres años de ninguna manera. Los últimos contratos de él tuvieron una duración de un año, y siempre se trajeron refuerzos con proyección, muchos jugadores en los cuales Gallardo proyectaba el futuro”, aseveró la comunicadora.

Para cerrar, Alina Moine indicó: “Pensando en lo positivo para el hincha de River y para la dirigencia, se puede hablar de este tiempo largo que va a haber por el parate del Mundial. Es un año excepcional, que se termina temprano, a fines de octubre. Tenes un receso muy largo y una pretemporada muy distinta. Esto puede llegar a ser positivo para River, que no sea todo tan inmediato”.