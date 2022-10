¡Será una guerra! Petr Yan y Sean O´Malley prometen dar un show en el UFC 280

El sábado por la tarde, Petr Yan y Sean O´Malley darán un verdadero espectáculo en el octágono. Los mencionado se medirán en las estelares del UFC 280, con la chance de ir por el título de la división para quien consiga salir con el puño en alto. En la previa, ambos se han mostrado respetuosos, aunque cada uno tiene decidido aniquilar a su rival. Por ello, los fanáticos están como locos por lo que pueda ocurrir en el Etihad Arena.

Horas, atrás, Sean O´Malley le dijo a MMA Junkie: "Si TJ vence a Aljo, TJ será considerado el mejor peso gallo de todos los tiempos, lo cual es más o menos: nunca perdió su cinturón, así que creo que yo contra TJ sería mucho más grande. Por alguna razón la gente simplemente no lo hace – Aljo, él no es un atractivo. Me gusta el tipo, Aljo no se siente como una gran pelea. Podría ser un evento principal, es una gran pelea, pero no es como una gran pelea".

Publicidad

"Creo que yo contra Aljo sería una locura considerando que estaría en la cartelera, así que probablemente sea TJ. Soy el mayor atractivo en la división de peso gallo, soy uno de los mayores atractivos en el UFC. Salgo y venzo al número 1, con quién más pelearía que no sea por el título. Así que ya lo sabía, al escucharlo confirmado por Dana, básicamente ya lo sabía, así que no sirvió de mucho. Creo que esta es una pelea masiva, obviamente no es un evento principal, pero podría ser un evento principal. Es una pelea masiva", cerró.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Respuesta de Petr Yan a Sean O´Malley

A su vez, Petr Yan destacó: "Considerando el otro lado de las cosas, definitivamente puedes compararlo con la pelea de Conor-Aldo. Sean es un proyecto de UFC y un aspirante a Conor, pero el resultado de este enfrentamiento será diferente. Ya viste mi pelea con Aldo". Para muchos, el ruso es el principal candidato a quedarse con la victoria, teniendo en cuenta su enormes capacidades. Sin embargo, no será fácil derrotar a "Suga".

"Me doy cuenta de que son tres rondas, es una distancia diferente. Necesito estar tan concentrado como antes, solo necesito ser más agudo. Sin duda tiene buenas habilidades de golpeo y un estilo muy poco ortodoxo, pero si consideramos la parte mental de las cosas, creo que soy más fuerte", sentenció "No Mercy". Ahora, los apasionados por las MMA esperan ansiosos por lo que ambos puedan hacer en la jaula más famosa del mundo.