Sergio Massa: "Pongamos de pie la Argentina que Macri puso de rodillas"

"Los quiero invitar a que pongamos de pie a la Argentina que Macri puso de rodillas", fue la frase de cierre del discurso de Sergio Massa, líder del Frente Renovador y referente de Alternativa Federal, en el lanzamiento de su precandidatura presidencial. Resumió en ella un extenso discurso marcado por un tono electoral, entre fuertes críticas al presidente Mauricio Macri y una enumeración de propuestas de gestión.

Con referencias críticas directas al primer mandatario, a quien calificó de "caprichoso y soberbio" por hacer "promesas incumplidas", "engañar" y "mentir", Massa presentó sus "10 propuestas para el país" en una alocución que duró más de una hora.

"Somos la alternativa que los argentinos están esperando", lanzó Massa, que forma parte del grupo de gobernadores y referentes peronistas Alternativa Federal, donde otros dirigentes también manifestaron sus aspiraciones presidenciales, como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el exministro de Economía, Roberto Lavagna.

Aunque sin nombrarlas, se diferenció de otras fuerzas opositoras: "No sirve la oposición que espera que todo vaya para peor, que espera la derrota del adversario. Ser oposición no es conformarse con serlo. Es superar lo que somos para ser más y ser mayoría y cambiar de gobierno. La verdadera oposición no solo piensa en las elecciones, piensa en el país", expresó en el acto, celebrado en La Rural.

Massa marcó en su discurso su estrategia que apunta a los votantes que no se inclinarían por Cristina Kirchner ni por Mauricio Macri y que, según las encuestas, constituyen un 40 por ciento del electorado: "Entre el enojo de unos y el ruido de otros hay lugar para la palabra serena. Entre el ruido y el silencio hay razones que merecen ser explicadas para poner la Argentina de pie. No es nuestro proyecto de país. Queremos que sea el de todos y todas las argentinas. Están todos invitados, sin exclusiones. Políticos de todas las fuerzas políticas", sostuvo.

"El Gobierno lleva tiempo diciendo que el problema es la Argentina. Miran a un costado y echan la culpa a décadas de atajos. Y se lavan las manos. Se hacen los tristes o los enojados y levantan el tono. Es su nueva estrategia. Quieren disimular sus errores. No nos vamos a creer ese cuento", lanzó el líder del Frente Renovador.

"El problema no es la Argentina, sino Macri, y el camino que eligió para la Argentina. Fracasó Macri y su equipo. Este es un gobierno cabeza dura que insiste y refuerza el ajuste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Macri, caprichoso y soberbio, dice que no hay otro camino, que hay que acelerar", agregó.

"Pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones y alternativa para la Argentina. Toda la esperanza que había se esfumó, la perdió con cada mala política, con cada promesa incumplida", sostuvo.

Y enumeró: "Empezó con promesas incumplidas, como la de pobreza cero. Siguió con engaños, lo de brotes verdes y el segundo semestre. Y ahora sigue con mentiras. Dice que la inflación está bajando el mismo día que anuncian que subió la inflación".