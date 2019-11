Sigue en alza el precio del petróleo en el mercado internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 2,8% y cerró en US$ 58,58 el barril, y el Brent, de referencia en Europa, avanzó 2,5% y cotizó a US$ 63,96 en el mercado de futuros de Londres. .



El crudo del mar del Norte terminó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 1,56 en relación a ayer.



En la Bolsa de Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en enero sumaron US$ 1,57 respecto a ayer.