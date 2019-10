Sin cirugías en el Hospital municipal de Morón por falta de insumos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Municipal Ostaciana Bravo de Lavignolle, de la localidad bonaerense de Morón, presentó una denuncia penal por la falta de insumos "fundamentales para la antisepsia de cualquier procedimientos quirúrgico" informaron hoy los trabajadores que organizaron una colecta de materiales para poder seguir funcionando.



La denuncia -que fue presentada ayer contra el Secretario de Salud del Municipio, Jorge Morón, y quedó radicada en la UFI 4- agrega que, además de no poder realizarse cirugías (ni programadas ni de urgencia), tampoco hay “tiras reactivas” para pacientes con glucemia y diabéticos internados en terapia intensiva de adultos, neonatología y las guardias pediátricas y general.



"Es la segunda denuncia penal que hacemos. La primera la presentamos en agosto cuando ingresó una paciente con riesgo de vida y no había drogas anestésicas", señaló a Télam Rosario Vidal, Jefa del Servicio de Oncología del centro de salud, quien trabaja allí desde hace 37 años.



Y continuó: "Si bien estuvimos los últimos años siempre en crisis de insumos, la situación de este último tiempo es insostenible; por eso se presentó esta nueva denuncia e interrumpimos las cirugías, no hay forma de hacerlas".



La médica oncóloga describió que "en este contexto hemos lanzamos una campaña destinada a la comunidad, los laboratorios, y todo aquel que quiera ayudar para que nos donen insumos".



A modo de ejemplificar la precariedad con la que están trabajando, Vidal contó que "una clínica privada nos donó cuatro tarros de medio litro de desinfectante".



En septiembre trabajadores y trabajadoras del Hospital Municipal ya habían realizado una una asamblea pública en la puerta de la municipalidad para denunciar el faltante de insumos y la falta de respuesta del intendente Ramiro Tagliaferro.



En este contexto, los trabajadores realizarán mañana una nueva asamblea pública a las 10 en la puerta del Hospital, Dr. Rodolfo Monte 848 (esquina Córdoba) donde denunciarán la situación que atraviesan.