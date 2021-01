Sin dueños y atrapados, la experiencia que propone el artista Jesús Ortíz

Recorrer un laberinto y toparse con una pared. Redefinir el concepto de entrada, de abertura. ¿Puede una puerta dejar de ser puerta?¿hasta dónde el símbolo puede hacerse realidad?

Todo esto y más puede experimentarse en “A non domino” de Jesús Ortiz, una obra que interviene la Alianza Francesa y que estará hasta el 31 de enero.

La obra consiste en tres gigantografías transferidas en lienzo las cuales se encuentran en el ingreso a la sala. Cada una de estas gigantografías plasman bloqueos que obstruyen de camino al pasillo en la intercepción de una puerta y al final del recorrido.

Sin dueño pero ocupado

El título de la obra refiere a una denominación jurídica “del no dueño “que significa que se ha recibido algo de una persona que no es su propietaria más específicamente en los muebles e inmuebles. Utilizando esta denominación en referencia a las fotografías tomadas, imágenes de lugares en abandono, más específicamente los ingresos como puertas y portones. Estos han sido alterados de manera que nadie pueda ingresar por más que en los terrenos ya no se encuentre nada, solo el espacio vacío detrás de la fachada.

Jesús cuenta que es allí donde surge la pregunta “¿Qué es lo que hace que un sujeto intente conservar lo que se encuentra inutilizado?, es como atar la propiedad una vez que esta pierde su función principal: la de pertenecía, el apego al abandono juega un rol importante en la obra.”

Otra característica es la de “atravesar” las obras, es que las fotografías están ubicadas como cortinas.