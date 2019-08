Sol Pérez tuvo un sorpresivo anuncio en el programa del que forma parte, Involucrados, ya que dijo que uno de sus mayores sueños es poder dedicarse a la política para poder "ayudar a la gente" principalmente.

"Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política. No quiero cobrar", expresó en el programa.

La modelo confesó que tomó la decisión gracias al ejemplo que vio en Amalia Granata, que fue electa diputada por Santa Fe. "Me parece muy bueno lo que está haciendo Amalia. Me alegra que la gente empiece a confiar en ella. Aunque esté en la vereda opuesta, para plantarse en la política hay que tener unos ovarios enormes. Más aún viniendo del medio y siendo mujer", reflexionó.

MIRÁ TAMBIÉN Las románticas vacaciones de Jujuy y Juan Martín del Potro

Pérez dio a conocer que quiere estar en el ámbito de la política para “ayudar a la gente. No me interesa el poder, ni la plata. Todos los que llegan tienen mucho dinero. Pero no están cerca de la gente porque no vivieron los problemas. Van, se sacan la foto y se van. Hacen campaña con la gente que los necesita”, concluyó.

Fuente: TN.