Sol Pérez confirmó que se casa con su novio

Sorpresa en el mundo del espectáculo. Sol Pérez confirmó que se casará con su pareja, Guido Mazzoni. El flamante noviazgo comenzó hace un mes y se fue consolidando, ya encontraron un departamento en el barrio de Belgrano para irse a vivir juntos. “Con Guido nos vamos a casar”, afirmó. Y ya se especula cuándo.

“Él me dice todo el tiempo que casemos pero yo le digo más adelante. Yo me casaría ya. Al principio a mi papá no le gustó que sea diez años más grande”, dijo a sus íntimos y aseguró “Guido me cuida, me trata bien, es divertido, está en todos los detalles y se fija que esté bien todo el tiempo”, agregó.

Por ahora esperarán, pero la idea está presente. La pareja recién lleva un mes de relación y a ambos les encanta compartir sus horas libres entrenando en Bigg Fit, el gimnasio de Guido. Aunque ella no lo admitió sus íntimos dicen que después del verano Sol y Guido se van a casar.