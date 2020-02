Soles, con argentino Amigo, ganó y emparejó serie con Aguacateros en México

Soles de Mexicali, con la presencia del argentino Daniel Amigo, derrotó a Aguacateros de Michoacán, por 88-84, y emparejó 3-3 la serie que ambos animan por la final de la Conferencia Oeste del básquetbol de México.



De este modo, la clasificación a la instancia por el título se resolverá con el séptimo y último duelo que se jugará este miércoles, en Morelia.



El pivote Amigo, nacido en la ciudad de El Paso (Estados Unidos) pero que adoptó la ciudadanía argentina, firmó una planilla de 6 puntos (3-6 en dobles), 3 rebotes y 2 asistencias en 16m.



Mientras que en Aguacateros, el equipo que dirige el chubutense Nicolás Casalánguida (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), el escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket) acumuló 11 unidades (3-6 en dobles, 1-5 en triples, 2-3 en libres), 3 pases gol, 2 rebotes y un robo en 23m.



En Aguacateros los estadounidenses Donald Sims (28 puntos en 31 minutos) y Jerome Meyinsse (12 tantos, 11 rebotes y 5 bloqueos), ambos ex San Lorenzo, se convirtieron en los más destacados.



Por su lado, Mineros de Zacatecas también llevó la definición del Este a séptimo encuentro, tras derrotar a Fuerza Regia de Monterrey, por 85-70



En Fuerza Regia, el base argentino Cristian Cortés (ex Obras Basket) aportó tres tantos y un robo en 10m.