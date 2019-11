Subió el precio del petróleo impulsado por avances en las negociaciones EE.UU-China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 1,4% hasta US$ 57,15 el barril y el Brent, de referencia en Europa, ganó 0,83% hasta US$ 62,23 en Londres, en ambos casos luego de que el gobierno chino informara que está cerca de un acuerdo comercial preliminar con Estados Unidos.



En la bolsa de Nueva York los contratos de futuros de WTI para entrega en el mes de diciembre avanzaron US$ 0,80 respecto a ayer.



En tanto, el crudo del mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,51 en relación a ayer.