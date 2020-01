Supermercadistas expresan dudas por la vuelta parcial del IVA y cuestionan a formadores de precios

Empresarios de supermercados y almacenes discreparon hoy sobre el impacto de la reimposición parcial del IVA para los productos de primera necesidad, a la vez que cuestionaron el comportamiento de grandes empresas formadoras de precios y distribuidoras.



Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) dijo a radio La Red que "vamos a hacer el esfuerzo" para acompañar la suba de 7 puntos del IVA "porque esto porque traería una especie de alivio al consumidor, evitando aplicar el 21% de la tasa a pleno".



"Nos vamos a sumar mientras los proveedores respeten el compromiso de absorber parte de este aumento, ya que apostamos a que las medidas alienten el consumo, lo que necesitamos en forma urgente", dijo Palpacelli.



Agregó que "cerramos un año para el olvido en el que perdimos casi 10% de unidades (de venta)" y advirtió que "hoy cuesta sostener nuestras estructuras comerciales, y si la situación no se revierte hay riesgo de cierre de sucursales y pérdida de fuentes laborales".



Miguel Angel Calvete, de la Federación de Supermercados Chinos (Fesach), criticó a su vez el decreto firmado por Mauricio Macri después de las Paso, ya que "en vez de disponer un reintegro a través de las tarjetas de Anses o desagiar desde la industria, se hizo entre gallos y medianoche como una medida electoralista".



"Los comerciantes -explicó Calvete a radio FM Con Vos- acumularon un crédito fiscal que sólo podían aplicar entre 60 y 90 días después, lo cual implicó dinero inmovilizado, cuando el costo financiero en algunos casos es de más 7% mensual".



Según el directivo, "era ingenuo pensar que iban a contenerse los precios, con lo cual generaron una inflación indirecta y la quita del IVA, que debería haber sido para atenuar la devaluación, en realidad se licuó y en muchos casos pasó a ser parte de la rentabilidad, tanto de comerciantes como de la industria".



Calvete recordó que existen hoy en el país 10.188 supermercados chinos de más de 300 m2, sobre un total de 120.000 comercios de proximidad, de los cuales 90.000 son almacenes y polirubros.



Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera (CGA), advirtió en tanto a radio Continental que muchas empresas proveedoras, distribuidores y mayoristas "van a aplicar directamente el 21% de IVA", con lo cual si se quieren evitar subas "sólo nos queda a algunos de esos segmentos restringir las ganancias".



"Nosotros no somos formadores de precios, si hay un pícaro en la cadena y gana más de lo que debe es fácil de detectar", señaló Savore.



El directivo, cuya entidad agrupa a unos 60.000 comercios, admitió la urgencia de las provincias por la pérdida de recaudación con la baja del IVA, que sin embargo no tuvo mayor impacto para los consumidores.



"En las dos primeras semanas de la medida las empresas empezaron a mandar una catarata de listas de aumentos, por ejemplo, en el caso del yogur, cuyo precio había caído 17,5 %, la principal empresa lo subió 12% y la Secretaría de Comercio (del anterior Gobierno) estuvo bastante poco presente", concluyó Savore.