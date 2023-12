Tenía todo para ser estrella en UFC, pero anunció que se retira de las MMA

Jessica-Rose Clark mantiene su determinación de participar en competiciones de combate, pero ha decidido alejarse de las Artes Marciales Mixtas. Originalmente, había planeado retirarse del octágono unos años antes. Es importante destacar que no guarda ningún resentimiento hacia la UFC por su trato o las nueve peleas en las que participó durante casi seis años. Su decisión se basa completamente en una cuestión de pasión, ya que ha perdido el amor por el deporte de las MMA en general.

"Mi contrato terminó después de la pérdida por sumisión ante Tainara Lisboa en UFC Charlotte, que fue a finales de 2020, esa iba a ser mi pelea de retiro en MMA. Ya no estaba feliz haciéndolo. Me lastimaba constantemente. Honestamente, esa fue la última pelea de mi contrato. Tuve esta visión de lo que era, y luego la realidad, una vez que llegué a ese nivel, eran dos cosas muy diferentes, y realmente estaba luchando por dejar ir esa visión que tenía en mi cabeza y realmente asentarme en el realidad", comentó Clark.

Luego, Jesica-Rose destacó: "Simplemente no lo estaba disfrutando, y me dije a mí mismo con la pelea de Sarah Alpar antes de irme: 'Si no lo disfrutas esta noche, eso es todo'. Lo vamos a decidir. Y luego tuve una gran pelea y terminé lesionado. Me rompí el ligamento cruzado anterior en esa pelea, tuve que operarme y todo eso, y luego me ofrecieron un buen contrato nuevo con un aumento salarial significativo y una nueva visa, y pensé: 'Está bien, esa fue una buena pelea'. Le daremos otra oportunidad'".

Tomó la decisión hace tiempo

"Simplemente ya no me satisfacía como antes, ya no me excitaba como antes. Todos los días iba a la lucha libre y al jiu-jitsu, y me iba muy golpeado, y sentía que ya no valía la pena. Gané mi siguiente pelea después de eso, y odié esa pelea. Fue terrible, lo único que hice fue luchar. Lo odié, pero como sea, recibimos un cheque de pago y luego perder contra Stephanie encendió ese fuego, ese poco de arrogancia, ese ego en el que digo: 'Necesito recuperarlo'", indicó la nacida en Australia.

Para cerrar, Jessica-Rose Clark dijo: "Entonces también sabía que si firmaba otro contrato y mi carrera seguía como lo hacía, que era una pelea por año porque seguía lesionándome, entonces probablemente ese sería el final de mi carrera. Mi carrera iba a morir en UFC y nunca fue un mal lugar para estar. Simplemente ya no amaba el deporte y quería probar otras cosas antes de que fuera demasiado tarde, y es una mierda no recibir el mismo sueldo que recibía allí, pero sí el amor que he recibido desde que lo dejé. Ha sido mucho más de lo que esperaba".