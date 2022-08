¡Terrible! Fue cuatro veces campeón del mundo y se aparta del boxeo por "problemas mentales"

Sin dudas, la noticia que se dio en estas horas explotó en el mundo del boxeo y es furor. Este sábado se iba a llevar a cabo una enorme batalla, pero una estrella actual del pugilismo no se presentará por problemas de salud. El mencionado ha estremecido a todos, teniendo en cuenta que estaría pasando por muy malos momentos personales. Él es justamente Adrien Broner, quien iba a chocar con su compatriota Omar Figueroa en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood (Florida).

Sin embargo, el propio excampeón mundial de Peso Ligero de la WBC anunció su ausencia en el espectáculo, siendo viral en las redes sociales. El peleador de 33 años mencionó: “Lo siento por todos mis aficionados, pero mis problemas mentales son una realidad y no estoy dispuesto a jugármela dentro de un ring. He visto morir a mucha gente jugando con su carrera de boxeo y eso es algo que no haré. Recen por mí”.

Claro, lo que resaltó el boxeador de Ohio, quien tiene un récord de 34 victorias (24 por KO) y nada más que 4 derrotas (1 sin decisión), no pasó inadvertido. “Me encanta el boxeo. Y es demasiado para no darlo todo y siento que me quedé corto antes porque mi mente no estaba al 100% allí y sería una presa si vuelvo a cometer ese error. Necesito hacer algunos cambios para mejorar en lugar de preocuparme por los sentimientos de otras personas y complacerlos cuando en realidad no tengo nada que demostrarle a nadie”, acotó.

Fuerte anuncio en el boxeo

No está demás recordar que el estadounidense está clasificado como uno de los diez mejores boxeadores, teniendo en cuenta lo que informan desde la revista The Ring. “Soy cuatro veces campeón del mundo en cuatro categorías de peso diferentes. Seré incluido en el Salón de la Fama. Así que tengo que dar un paso atrás y superar este obstáculo antes de arriesgar mi vida dentro del cuadrilátero nuevamente. Sé que estoy lejos de terminar con el deporte. Nos vemos pronto”, concluyó Broner.

Al enterarse de la noticia, quien iba a ser su rival compartió: “¡Jodete Broner!”. “Como bien sabemos, mi pelea contra Broner fue cancelada. Lo que realmente me molesta es que use la salud mental como una excusa. No digo que no tenga problemas mentales porque todos nos damos cuenta de ello, sino que lo uses como excusa por ser indisciplinado. Si realmente es por salud mental, muéstranos la prueba de que recibiste atención profesional", añadió.

"Te gusta publicar todo en redes sociales, ¿por qué no nos dejas ver tu ‘recuperación de salud mental’? Vete a la mierd* Broner. Justo cuando pensé que no podías rebajarte más”, complementó Figueroa, el que claramente se ha mostrado muy molesto con la situación. De hecho, este indicó en el último entrenamiento abierto a los medios que fue diagnosticado hace poco con un desorden mental, pero que eso no lo apartó de su riña con Adrien.