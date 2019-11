Tigre desea confirmar su levantada ante Brown de Adrogué

Tigre, que hace cuatro fechas que no pierde y viene de vencer holgadamente a Chacarita, será local ante Brown de Adrogué, que está anteúltimo, en uno de los tres encuentros a celebrase mañana en la continuidad de las 13ra. fecha de la Primera Nacional de fútbol.



El partido, válido por la Zona B, se desarrollará en el estadio José Dallagiovanna este domingo desde las 19, televisado por TyC Sports, y con arbitraje de Nelson Sosa.



Los restantes partidos de mañana serán: Gimnasia de Mendoza-Instituto (Zona B, a las 17) y Temperley-Independiente Rivadavia (Zona A, 21.15, televisado por TyC Sports).



Tigre (16 unidades) poco a poco endereza el rumbo y ahora quiere acortar la distancia con el puntero San Martín de Tucumán, aunque el primer objetivo del equipo dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito, quien continuará en el cargo pese a que estuvo muy cerca de ser el nuevo técnico de San Lorenzo, es clasificar para el reducido.



El equipo de Victoria jugará la Libertadores 2020 y en diciembre la Copa de los Campeones ante Racing, por haber obtenido la Copa de la Superliga, motivos por los cuales debe sumar y ubicarse cerca de la punta ante el previsible desgaste que tendrá en la definición del certamen.



Brown (10), un equipo que hace cuatro partidos que no gana y el miedo al descenso comienza a asomarse entre los hinchas de la formación que dirige Pablo Vicó, ya que está a un punto de la última posición.



Temperley (21) es otro de los equipos que evolucionó desde el inicio de la temporada. Mientras Cristian Aldirico fue su entrenador ganó cinco puntos de 18 y con la llegada de Walter Perazzo ganó 16 de 18, quedando cerca de la zona de clasificación.



El "Celeste" recibirá a Independiente Rivadavia (14) que hace ocho partidos que no gana fuera de casa y que alterna buenas con malas.



Finalmente, Gimnasia de Mendoza (14) será local ante Instituto (16) en un partido entre equipos que necesitan vencer para no quedar fuera de la lucha por un lugar en el reducido.