Tigre igualó con Deportivo Riestra pero el protagonismo lo absorbió Gorosito

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tigre (13 puntos) igualó esta noche 0-0 con Deportivo Riestra (17) en el partido que clausuró la realización de la undécima fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol, en donde el protagonismo lo absorbió el entrenador Néstor Gorosito.



El estadio José Dellagiovanna, con un gran marco de público en las tribunas como suele ser habitual, saludó con indiferencia y hasta silbidos al director técnico que tiene prácticamente resuelto continuar su trayectoria en San Lorenzo y dejar la entidad de Victoria, a pesar de poseer contrato firmado.



A pesar de la palabra empeñada, campeón en junio pasado de la Copa de la Superliga (le ganó la final a Boca Juniors en Córdoba), el DT no cumplirá lo pactado a principios de temporada y abandonará el equipo en la duodécima colocación, muy lejos de la zona de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso.



La dirigencia de Tigre, que todavía no asimila la partida de 'Pipo', ya tiene en carpeta dos entrenadores para intentar mejorar la campaña: Omar De Felippe (ex Newell's e Independiente) y Felipe de la Riva (ex Agropecuario de Carlos Casares).



Qué pasó en el partido? Los jugadores, por lo menos los de Tigre, parecieron no poder sustraerse al clima raro que generaba la eventual salida del entrenador. Es cierto que el equipo local hizo mejor las cosas en los 45 minutos iniciales, pero también lo fue que se le nubló la vista a la hora de definir y casi no tuvo chances claras, a excepción de un remate de Dening que se fue increíblemente desviado.



Por el contrario, Riestra, teniendo mucho menos la pelota, atacó mejor y dispuso de las oportunidades más concretas, como sendos tiros de Gonzalo Bravo y Sebastián López, que obligaron a perfectas intervenciones del arquero Gonzalo Marinelli.



El segundo tiempo, por el contrario, perdió el ida y vuelta del arranque. El juego se volvió cortado, friccionado y casi sin peligro para las vallas. Así, el empate terminó siendo un lógico corolario según lo que ocurrió en el campo de juego.







-Síntesis-







Tigre: Gonzalo Marinelli; Ignacio Canuto, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi y Matías Pérez Acuña; Sebastián Prediger y Jorge Ortiz; Emanuel Dening, Walter Montillo y Diego Sosa; Carlos Luna. DT: Néstor Gorosito



Deportivo Riestra: Matías Vega; Mauricio Soto, Yeison Murillo, Eric Tovo y Gastón Montero; Braian Sánchez, Sebastián López y Matías Zaninovic; Gonzalo Bravo; Maximiliano Brito y Víctor Hugo Gómez. DT: Guillermo Duró.







Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Jonatan Goitía por V.H. Gómez (DR); 16m. Enzo Díaz por Dening (T); 19m. Julián Dragi por Braian Sánchez (DR); 22m. Ezequiel Montagna por Pérez Acuña (T); 28m. Maximiliano Rodríguez por Luna (T); 39m. Alberto Martínez por Bravo (DR)







Arbitro: Andrés Merlos.



Cancha: Tigre