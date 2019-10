Todo el arco político de Brasil rechaza la amenaza de dictadura hecha por el hijo de Bolsonaro

La clase política brasileña, de derecha a izquierda, repudió hoy al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, quien amenazó con instalar un régimen autoritario para enfrentar posibles protestas populares.



La declaración más fuerte fue del presidente de la Cámara de Diputados y segundo en la sucesión presidencial, el derechista Rodrigo Maia, del partido oficialista Demócratas, que calificó de "repugnantes" las declaraciones de Eduardo Bolsonaro y advirtió que Brasil "jamás regresará a los años de plomo".



Maia advirtió al diputado Bolsonaro, jefe del bloque del gobernante Partido Social Liberal (PSL), que "la apología reiterada a instrumentos de la dictadura es pasible de sanciones por parte de las instituciones democráticas brasileñas".



Al igual que su padre, Eduardo Bolsonaro reivindica la dictadura militar brasileña que gobernó entre 1964 y 1985 pero esta vez afirmó que si la izquierda opositora "se radicaliza" se podrá instalar un sistema anticonstitucional como el Acta Institucional 5, que en 1968 cerró el Congreso, eliminó el sistema de justicia y aumentó la represión y la censura.



Maia, un derechista que nació en Chile en 1970 porque su padre debió exiliarse de la dictadura brasileña le recordó a Eduardo Bolsonaro que ejerce un cargo por el cual votó por la Constitución de 1988.



"Las declaraciones son repugnantes y deben ser rechazadas con toda la indignación posible por las instituciones", subrayó Maia.



Dentro del gobernante PSL, que está dividido, "Dudú Bolsonaro", como se conoce al tercer hijo varón del presidente, también fue repudiado, por el diputado Junior Bozzella: "Es algo espantoso para no decir repugnante, en el Congreso representamos al ciudadano, no importa su ideología".



La opositora Jandira Feghali, diputada del Partido Comunista do Brasil, aliado histórico del Partido de los Trabajadores y que gobierna el estado de Maranhao, subrayó que "la familia Bolsonaro en el poder es un error grave en la historia de Brasil".



"Con este discurso quieren atraer en 2019 inversiones...es irresponsable este discurso", subrayó.



La ex ministra de Derechos Humanos Maria do Rosario Nunes, del PT, afirmó que estas declaraciones "intentan sacar el foto de los vínculos de la familia con las bandas parapoliciales de Rio de Janeiro".



Nunes le ganó un juicio al presidente Bolsonaro por apología de la violación.



El centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña del ex presidente Fernando Henrique Cardoso también repudió. "Amenazar a la democracia es poner a Brasil en las tinieblas nuevamente", dijo el diputado Bruno Araújo, presidente del PSDB y ex ministro del gobierno de Michel Temer.