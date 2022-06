Torneo de la Liga Profesional: partidos y horarios de la fecha 2

Este fin de semana, el Torneo de la Liga Profesional sigue su rumbo, con lo mejor del fútbol argentino. El campeonato de primera división doméstico continúa en las próximas horas, iniciando este jueves por la noche. Newell's y San Lorenzo serán quienes le darán arranque a esta jornada, después de una primera vuelta que dejó muchísimo para hablar. Claramente todos los equipos están ilusionados en esta parte, pero cualquier cosa puede suceder.

Por el momento, Racing, Talleres, Argentinos, Boca, Newell´s, Platense y Tigre son quienes lideran el Torneo de la Liga Profesional, todos ellos con tres unidades a su favor. Catorce de los restantes han sumado nada más que un punto, teniendo en cuenta que hubo demasiados empates en los resultados de la primera jornada. Por último, la misma cantidad de elencos se quedaron con el saldo en cero.

Cabe resaltar que este fin de semana habrá demasiados encuentros interesantes. Entre ellos, Newell's vs. San Lorenzo, Lanús vs. Defensa y Justicia, River Plate vs. Atlético Tucumán, Godoy Cruz vs. Racing y Central Córdoba vs. Boca Juniors. Claramente los amantes del fútbol argentino tendrán una jornada más que espectacular, con mucha acción asegurada y varios elencos que se juegan la permanencia, tras dos años sin descensos.

Fecha 2

Jueves 9 de junio

20.00 Newell's vs. San Lorenzo.

Viernes 10 de junio

16.30 Gimnasia vs. Patronato.

19.00 Lanús vs. Defensa y Justicia.

19.00 Aldosivi vs. Estudiantes.

21.30 Independiente vs. Talleres.

21.30 Huracán vs. Rosario Central.

Sábado 11 de junio

15.30 Tigre vs. Barracas Central.

15.30 Arsenal vs. Banfield.

18.00 Sarmiento vs. Argentinos Juniors.

20.30 River Plate vs. Atlético Tucumán.

Domingo 12 de junio

13.00 Colón vs. Unión.

15.30 Godoy Cruz vs. Racing.

18.00 Vélez vs. Platense.

20.30 Central Córdoba vs. Boca Juniors.

Fecha 3

Martes 14 de junio

15.00 San Lorenzo vs. Arsenal.

19.00 Talleres vs. Newell’s.

19.00 Patronato vs. Aldosivi.

21.30 Defensa y Justicia vs. Huracán.

21.30 Estudiantes vs. Sarmiento.

Miércoles 15 de junio

14.00 Barracas vs. Unión.

16.30 Banfield vs. Central Córdoba.

16.30 Atlético Tucumán vs. Lanús.

19.00 Colón vs. River.

21.30 Boca vs. Tigre.

Jueves 16 de junio

19.00 Rosario Central vs. Godoy Cruz.

19.00 Argentinos vs. Independiente.

21.30 Platense vs. Gimnasia.

21.30 Racing vs. Vélez.

Fecha 4

Sábado 18 de junio

18.00 Arsenal vs. Talleres.

20.30 Sarmiento vs. Patronato.

Domingo 19 de junio

13.00 Tigre vs. Banfield.

15.30 Lanús vs. Colón.

15.30 Huracán vs. Atlético Tucumán.

18.00 Unión vs. River.

20.30 Barracas vs. Boca.

Lunes 20 de junio

16.30 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia.

19.00 Vélez vs. Rosario Central.

19.00 Gimnasia vs. Racing.

21.30 Independiente vs. Estudiantes.

21.30 Newell’s vs. Argentinos.

Martes 21 de junio

19.00 Aldosivi vs. Platense.

21.30 Central Córdoba vs. San Lorenzo.