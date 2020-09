Trabajadores sanjuaninos de Pedidos Ya reclamaron por mayor seguridad

Un grupo de trabajadores sanjuaninos de la empresa de delivery Pedidos Ya! se manifestaron este lunes en las calles de San Juan demandando por mayor seguridad, ya que denuncian que son víctimas constantes de hechos delictivos.

El reclamo se materializó por las calles de la provincia y tuvo una concentración frente al Centro Cívico. Allí los trabajadores pidieron a viva voz por su seguridad cuando salen a trabajar. En diálogo con DIARIO HUARPE, uno de los trabajadores afectados Marcelo Ordoñez, expresó: "Pedimos mayor seguridad ya que circulamos hasta tarde. Hay chicos y chicos trabajando y esta situación es insostenible. Casi a diario tenemos algún hecho".

Los transportes de los trabajadores sirvieron para cortar un tramo de Avenida Libertador. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Justamente el disparador del reclamo fue el hecho que sufrió el propio Ordoñez días atrás. Según relató, el pasado sábado "un motochorro me puso una pistola en la sien, me bajaron y me quitaron la moto y el celular".

Cabe mencionar que los trabajadores no están asegurados por la empresa, son trabajadores independientes que ponen su propia movilidad para realizar los trabajos de delivery.

La manifestación se dio por las calles de San Juan, pero hubo un párate en el Centro Cívico. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Respecto del reclamo en si, fueron recibidos y escuchados por el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y donde según Ordoñez, un compromiso oficial para incrementar la presencia policial en las zonas rojas. Al mismo tiempo, los trabajadores realizarán un petitorio formal para presentarlo por Mesa de Entradas en el Centro Cïvico.

"Sin mi movilidad yo no puedo trabajar, me han hecho un daño muy grande", dijo al respecto el trabajador que se vio afectado por el robo.

En el lugar, los manifestantes realizaron algunos carteles para expresar su reclamo. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Luego de manifestarse en la puerta del Centro Cívico, los trabajadores continuaron con su movilización por distintas zonas e incluso pasaron por el barrio Manantiales, lugar donde se produjo el robo de la moto el sábado pasado.

El mismo reclamo, pero en otras provincias

El pedido de mayor seguridad para trabajadores de delivery no solo se dio en San Juan. En la provincia de Salta se elevó el mismo pedido luego del fallecimiento de un repartidor en un hecho delictivo con el fin de robarle la moto en la que circulaba.

Según el medio Informe Salta, el referente del gremio de Asimm (Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios), Carlos Cruz dijo que se trató de una marcha a nivel nacional para pedir mejores condiciones de seguridad laboral en las calles. “Somos esenciales, pero no nos dan la seguridad necesaria para que nosotros podamos salir a hacer nuestra actividad en la vía pública”.

En Chaco se dio la misma situación. Cadetes, mensajeros y deliverys, pidieron de manera urgente por mayor seguridad ante los hechos de inseguridad que habían tenido.

“La falta de un control sobre quienes solicitan el servicio, hace que esto afecte gravemente sobre el trabajador, cara visible de este rubro. Esto los delincuentes ya lo han detectado, y realizan pedidos de bebidas, comidas y/o postres con “números nuevos” (chips), logrando así que la víctima llegue a merced de los mismos”, dijo el dirigente sindical Fabio Zerpa según reproduce el diario Chaco Día por Día.

Más atrás en el tiempo, a mediados de agosto, idéntico reclamo se dio en La Plata. "Tenemos grupos de WhatsApp, nos mandamos la ubicación real entre nosotros, nos advertimos sobre cualquier situación complicada y muchos llevamos gas pimienta para defendernos, pero eso no alcanza. Necesitamos más seguridad", afirmó un trabajador, acorde a lo informado por el diario BuenosAiresSoy.