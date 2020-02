Trece filmes españoles inéditos aterrizan en marzo en el país con la muestra Espanoramas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Trece filmes españoles de reciente producción llegarán a Buenos Aires con la muestra de cine ibérico Espanoramas, que se desarrollará del 5 al 11 de marzo en esta ciudad.



El ciclo cinematográfico de una semana de duración tendrá lugar en el complejo Cinépolis Recoleta y allí se podrán ver películas españolas recientes no estrenadas aún en Argentina, entre ellas el drama sobre la Guerra Civil española que atrajo 15 nominaciones en los últimos Goya,“La trinchera infinita” y la ganadora del Astor de Oro en el último Festival de Mar del Plata “O que arde”.



Organizada por la Embajada de España en la Argentina, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audivisuales español, la muestra se desarrolla por sexto año consecutivo, con la idea de trazar un panorama de la reciente producción ibérica aún no estrenada comercialmente en el país.



Dramas personales, conflictos sociales, relatos históricos, cruces de ficción y documental, crónicas personales sobre la sostenibilidad del planeta y mundo íntimos actuales confluyen en las historias que tendrán pantalla en marzo.



Entre los títulos que llegarán se destacan “La trinchera infinita” dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga, ganadora como Mejor Dirección y Guión en el último Festival de San Sebastián y que se llevó el Goya de la Academia de Cine Española a Mejor Actriz (Belén Cuesta).



También se verá “O que arde”, que tuvo su premiere mundial en la sección oficial del Festival de Cannes Una Cierta Mirada, donde se alzó con el Premio del Jurado y ganó también en Mar del Plata.



Dirigida por Oliver Laxe y de demoledora carga pictórica, con cuadros de insondable belleza, el filme relata la vuelta a la aldea de un hombre que cumplió prisión y entre muchas cosas discurre sobre el progreso y el tiempo detenido de la Galicia rural, las desventuras sociales y el refugio de amor entre una madre y un hijo.



El horror y la comedia llegan con “7 Razones para huir”, de Esteve Soler Miralles, Gerard Quinto Freixanet y David Torras Ribera, que propone humor negro y visiones surrealistas de una sociedad disfuncional que no progresa con grandes actores como Sergi López, Emma Suárez y Lola Dueñas.



También se podrá ver la cinta de animación (ganadora de los Goya en su categoría) “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, de Salvador Simó, un drama que relata una historia biográfica de Buñuel en sus inicios cuando ante la necesidad de trabajo decide filmar un documental en una de las zonas más pobres de España, Las Hurdes.



Otros filmes que se verán en Espanoramas son “Los días que vendrán”, de Carlos Marqués Marcet, Biznaga de Oro en Málaga; “La hija de un ladrón”, de Belén Funes, premio Goya al Mejor Director Nuevo con Eduard y Greta Fernández; y “La virgen de Agosto” de Jonás Trueba, diario sensible e íntimo de una joven en Madrid durante el festejo de las verbenas en verano.



“El viaje de Marta”, de Neus Ballús; el documental “Oscuro y Lucientes”, de Samuel Alarcón, sobre la muerte de Francisco de Goya durante su exilio francés en 1828 y los extraños acontecimientos con su cuerpo que se suscitaron a posteriori; “Young and Beautiful”, de Marina Lameiro; y “Varados”, de Helena Taberna.