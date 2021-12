Tres municipios del Gran San Juan pagarán un bono de fin de año a sus empleados

En la previa de los festejos por Navidad y con el contexto de una inflación galopante en el país, en tres municipios del Gran San Juan decidieron ayudar a sus trabajadores con un Bono Navideño. Rivadavia, Santa Lucía y Rawson, los dos primeros opositores al gobierno provincial y el tercero del oficialismo, darán entre $5.000 y $8.000 de pago extraordinario. Desde Chimbas y Capital explicaron que harán lo que decida el Ejecutivo provincial. Sobre esto último hay que decir que, este martes, el secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, se reunió con autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas para analizar de que exista un plus para el resto de los estatales.

En Rivadavia, la gestión de Fabián Martín, ya abonó el viernes de la pasada semana un plus para sus empleados contratados. La suma, que benefició a 1.300 personas, fue de $5.000. Desde el municipio informaron además que ese mismo día se abonó el medio aguinaldo para los trabajadores de planta permanente.

En Santa Lucía, otro de los departamentos que está en mano de Juntos por el Cambio, también existió un pago para los contratados y becados, que son los que menos cobran. Desde el municipio explicaron que, con recursos propios, decidieron otorgar $5.000. Esta acción sirvió para aliviar el bolsillo de 900 trabajadores.

El otro que pagará un plus, en una sola cuota durante los próximos días, será el departamento de Rubén García. En Rawson se dará el bono más importantes de los confirmados hasta el momento en la provincia, $8.000. Esto, a diferencia de lo que pasó en los dos anteriores, además de contemplar a 300 contratados abarcará a 1.100 trabajadores de planta permanente.

Desde Chimbas, el intendente Fabián Gramajo, en diálogo con DIARIO HUARPE comentó que no hay, hasta el momento, nada confirmado sobre el pago de un plus, y aclaró que la política municipal es seguir a rajatabla la decisión del Ejecutivo provincial.

En Capital, el otro departamento del Gran San Juan que no abonará plus a sus empleados, el secretario de Hacienda, Sebastián Pacheco, explicó que “nosotros como municipio siempre seguimos la política salarial que implementa la provincia, la provincia no pagará plus y nosotros tampoco”. En este sentido también resaltó que durante el presente años todos los trabajadores tuvieron incrementos de sueldo y aclaró que “hubo una actualización permanente. Incluso el intendente decidió que los becados cobren un plus, desde hace más de un año, de $5.400 que se abona a mitad de mes por cumplir funciones durante la pandemia”.

¿Y el plus a estatales provinciales?

El presidente Alberto Fernández anunció un plus o bono de fin de año de $20.000 para más de 300.000 empleados del estado nacional y esto encendió nuevamente el pedido en San Juan. Este martes hubo un encuentro entre autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas y el secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, para delinear una acción al respecto, pero por ahora no hay nada concreto, según explicaron.

El sindicalista, le contó a este medio que el ofrecimiento del Gobierno provincial fue aumentar el 7% pactado para enero, que es a cuenta de la paritaria 2022, aunque por ahora no hay nada concreto al respecto. Las negociaciones continuarán este miércoles. DIARIO HUARPE intentó en reiteradas ocasiones contactarse con la ministra Marisa López y la misión resultó imposible.