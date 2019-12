Trump, sobre el jucio político: "fui tratado muy injustamente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy nuevamente desde su resort en Florida, el juicio político en su contra y dijo que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, “odia a todas las personas que votaron por mí” y que “le está haciendo un gran daño al país”.



El jefe de la Casa Blanca criticó hoy, en declaraciones a periodistas después de una videoconferencia con miembros de las fuerzas armadas enviado desde su resort Mar-a-Lago en el sur de Florida, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y otros legisladores.



Trump dijo que Pelosi "odia al Partido Republicano, odia a todas las personas que votaron por mí y por el Partido Republicano y está desesperada", reprodujo la agencia de noticias ANSA.



Según el mandatario, Pelosi le está "haciendo un gran daño al país, no está haciendo un buen trabajo y algunas personas piensan que no sabe lo que está haciendo".



Las acusaciones que recaen sobre el presidente de Estados Unidos, por las que deberá llevarse a juicio político, son las de abuso de poder y obstrucción al Congreso.



Los demócratas iniciaron en septiembre una investigación para abrir un proceso de destitución contra Trump, después de la queja de un informante a los servicios de Inteligencia por una llamada en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelenski.



En la llamada Trump pidió al ucraniano que investigara a su rival político, el ex vicepresidente Joseph Biden (precandidato demócrata a las elecciones de 2020), y a su hijo Hunter, por supuesta corrupción en Ucrania.



Esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, Trump acusó a los demócratas de estar ejerciendo "obstrucción del Senado", y a Pelosi y al senador Chuck Schumer de tener dudas sobre la evidencia que han presentado hasta ahora.



"Todo lo que vemos del orador Pelosi y el senador Schumer sugiere que tienen dudas reales sobre la evidencia que han presentado hasta ahora de que no son lo suficientemente buenas, y están buscando urgentemente una forma de encontrar más evidencia", tuiteó hoy Trump.



El presidente estadounidense se quejó también de que los demócratas de la Cámara "no tenían evidencia alguna, no tenían delito" y los trataron de "manera muy injusta".



"No nos dieron el debido proceso, no nos dieron un abogado, no nos dieron nada. Ahora vienen al Senado y quieren todo", dijo.



Respecto de las reglas que gobernarían su juicio en el Senado, Trump dijo que "depende de Mitch McConnell: él va a hacer lo que quiere hacer, es un tipo muy inteligente, un tipo muy bueno y un tipo muy justo".



McConnell es el líder de la bancada republicana, que es mayoría en el Senado, y ayer cuestionó a Pelosi por demorar el envío a la cámara alta de la documentación vinculada con los cargos formales a los que deberá responder Trump en el juicio político.



Los republicanos procuran acelerar el proceso para que el juicio político influya lo menos posible en la campaña para las elecciones presidenciales de 2020.



En tanto, la presidente de la Cámara de Representantes adelantó ayer que aún no está lista para nombrar al equipo que participará en el juicio político contra Trump.



"La Cámara no puede elegir a nuestros delegados hasta que sepamos qué tipo de juicio va a conducir el Senado", explicó Pelosi en su cuenta de la red social Twitter.



Los demócratas, que dominan en la Cámara de Representantes, lograron la semana pasada la aprobación de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso para el juicio político a Trump.



Sin embargo, los republicanos confían en que el mandatario saldrá absuelto del proceso, sobre todo porque cuentan con mayoría en el Senado, que tramitará el juicio político.