UFC Fight Night: horarios, transmisión y cartelera de "Chito" Vera vs. Dominick Cruz

Este sábado 13 de agosto, en el Pechanga Arena de San Diego, llega un UFC Fight Night impresionante. Sin títulos en juego, serán trece las peleas que entretendrán al público amante de las Artes Marciales Mixtas. La expectativa es enorme por lo que pueda ocurrir dentro de la jaula más importante del planeta. En la estelar, Marlon Vera y Dominick Cruz se sacarán chispas.

Marlon "Chito" Vera, reconocido peleador ecuatoriano de 29 años, arriba a este combate con un récord de 19-7-1 en su haber, de los cuales siete de sus triunfos fueron por nocaut. El sudamericano llega luego de tres victorias al hilo y actualmente es el número 5 en la división de Peso Gallo. De esa forma, en el UFC Fight Night de este fin de semana, buscará seguir con la racha para poder escalar y acercarse al título.

En la otra esquina estará el estadounidense Dominick Cruz, de 37 años, quien fue campeón de UFC en su pasado y busca poder dominar la categoría una vez más. Si bien saca ventaja en cuanto a experiencia en el octágono, la frescura del ecuatoriano le hará muy difícil las cosas. "The Dominator" fue el rey de los Peso Gallo hasta el 2016 y tiene varias contiendas por el campeonato en el cuerpo. Ahora está en la octava posición del ránking, con un récord de 24-3.

Cartelera del UFC Fight Night

Estelares

Peso Gallo: Marlon Vera vs. Dominick Cruz.

Peso Pluma: Nate Landwehr vs. David Onama.

Peso Paja femenino: Yazmin Jauregui vs. Jasmin Lucindo.

Peso Semi-Pesado: Devin Clark vs. Azamat Murzakanov.

Peso Gallo femenino: Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira.

Peso Mediano: Gerald Meerschaert vs. Bruno Silva.

Preliminares

Peso pactado femenino: Angela Hill vs. Lupita Godinez.

Peso Pesado: Martin Buday vs. Lukasz Brzeski.

Peso Mosca femenino: Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes.

Peso Ligero: Gabriel Benítez vs. Charlie Ontiveros.

Peso Mosca: Ode' Osbourne vs. Tyson Nam.

Peso pactado masculino: Jason Witt vs. Josh Quinla.

Peso Gallo: Youssef Zalal vs. Da'Mon Blackshear.

Horarios

México: 4.00 p. m. (preliminares) - 7.00 p. m. (estelares).

Perú: 4.00 p. m. (preliminares) - 7.00 p. m. (estelares).

Ecuador: 4.00 p. m. (preliminares) - 7.00 p. m. (estelares).

Colombia: 4.00 p. m. (preliminares) - 7.00 p. m. (estelares).

Chile: 5.00 p. m. (preliminares) - 8.00 p. m. (estelares).

Bolivia: 5.00 p. m. (preliminares) - 8.00 p. m. (estelares).

Venezuela: 5.00 p. m. (preliminares) - 8.00 p. m. (estelares).

Paraguay: 5.00 p. m. (preliminares) - 8.00 p. m. (estelares).

Argentina: 6.00 p. m. (preliminares) - 9.00 p. m. (estelares).

Uruguay: 6.00 p. m. (preliminares) - 9.00 p. m. (estelares).

Brasil: 6.00 p. m. (preliminares) - 9.00 p. m. (estelares).

Transmisión

Argentina - ESPN - UFC Fight Pass y Star+.

Brasil - ESPN - UFC Fight Pass.

Chile - ESPN - UFC Fight Pass y Star+.

Ecuador - ESPN - UFC Fight Pass y Star+.

Colombia - ESPN - UFC Fight Pass y Star+.

México - FOX Sports Premium - FOX Sports App.

Estados Unidos - ESPN - UFC Fight Pass.

Venezuela - ESPN - Star+ y UFC Fight Pass.

Bolivia - ESPN - Star+ y UFC Fight Pass.

Paraguay - ESPN - Star+ y UFC Fight Pass.

Uruguay - ESPN - Star+ y UFC Fight Pass.

España - DAZN - DAZN.

Perú - ESPN - Star+ y UFC Fight Pass.

Costa Rica - ESPN - Star+ y UFC Fight Pass.

Puerto Rico - ESPN - Star+ y UFC Fight Pass.