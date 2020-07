Un auto volcó en Rivadavia y arrancó un poste del tendido eléctrico

Pasadas las 21 horas de este miércoles, dos jóvenes terminaron hospitalizados al protagonizar un violento vuelco en la Ruta 12 a unos 200 metros al este de la entrada al autódromo Eduardo Copello, en Rivadavia.

El siniestro se produjo al parecer porque un perro se habría atravesado en la ruta y una maniobra para evitar embestirlo habría sido la causa del accidente, según habría relatado uno de los ocupantes del vehículo a la policía cuando eran trasladados al hospital en ambulancia.

El Peugeot 207 que habría ido a alta velocidad, según las autoridades policiales, y el cual dio varios vuelcos antes de quedar en esa posición apoyado sobre los árboles al costado de la ruta. "De no haber sido por los árboles hubieran seguido dando vueltas", aseguró un policía. El auto quedó a unos 20 metros de la cinta asfáltica sobre la banquina.

En su recorrido el rodado que se desplazaba de oeste a este por la Ruta 12 arrancó un poste de energía eléctrica, que si bien no interrumpió el servicio, motivó la presencia de obreros de Energía San Juan para controlar la situación y motorizar el reemplazo de la pilastra antes de que ocasione algún inconveniente.

Los efectivos policiales que se hicieron presentes en el lugar del siniestro consideraron que los ocupantes del auto circulaban a alta velocidad y si existió la presencia del perro atravesando la ruta, el exceso de velocidad impidió que su conductor pueda controlar el vehículo y causó el vuelco que por suerte no terminó en tragedia.

Desde la policía no brindaron datos de las personas que viajaban en el auto por la inmediatez del hecho y porque quizás no tuvieron tiempo de tomar los datos antes de que fueran trasladados al hospital. Sí confirmaron que no presentaban heridas graves.