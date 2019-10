Un bonista alemán logró sentencia favorable contra Argentina ante Tribunal Supremo español

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un bonista alemán que aún tiene en su poder títulos argentinos en default del 2001, y que rechazó los sucesivos canjes y propuestas que emitieron las administraciones del matrimonio Kirchner y de Mauricio Macri, logró una sentencia favorable ante la justicia española. La noticia fue difundida hoy por el diario 5 días, de un fallo que data del 3 de octubre último, donde el "Tribunal Supremo ha dado la razón a un particular que reclamaba el embargo de bienes de la República Argentina en España por el impago de deuda soberana", expresó el medio español. El fallo resultó a favor el recurso de casación interpuesto por un ciudadano alemán que quería recuperar todo el dinero invertido en bonos argentinos. Según indicó el medio, el fallo aún no es firme, porque la Argentina ha solicitado una aclaración de la Sentencia y, por otro lado, el Ministerio de Hacienda argentino ha intentado comunicarse con el inversor para tratar de sepultar la disputa. Con la sentencia española. los ojos están puestos en activos de la Argentina que no son diplomáticos, como es el caso de activos del Banco Nación (BNA), que tiene una sucursal en Madrid. El ciudadano alemán intentó primero iniciar acciones legales en Alemania, en el 2011. y el tribunal regional de Francfurt falló a favor del pequeño inversor y estableció que el país sudamericano tenía que devolverle todo el dinero. Para ejecutar su sentencia, decidió enviar su demanda ante la justicia española, donde el caso logró llegar al máximo tribunal, que emitió sentencia a favor del bonista alemán.