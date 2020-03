Cómo trabaja el 107 de San Juan: 4 minutos para vestirse y salir a combatir el coronavirus

Es lunes en la mañana y en San Juan, como en el resto del país, es feriado puente por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En la provincia hay cuarentena total, pero en el Servicio de Emergencia 107 están trabajando "con normalidad". Normalidad le llaman a atender unos 400 llamados de personas que creen que pueden tener coronavirus, la enfermedad que ya causó 4 muertos y 266 infectados en el país. San Juan aún no tiene casos confirmados.

El jefe de Enfermería José Vidal está en la base operativa de la ruta 40, pasando calle General Acha. Viste ambo verde oscuro y coordina las salidas de las 8 ambulancias que recorren las calles para asistir a las personas que llaman.

DIARIO HUARPE observa el procedimiento de trabajo.

José habla con los más de 50 profesionales de salud que conforman los equipos.

En cada unidad se trasladan 3 personas: el chofer, un enfermero y un médico. Cada uno de ellos lleva un kit sanitario que contiene:

-Barbijos

-Guantes

-Camisolines

- Antiparras

“A la ropa la colocamos en el lugar donde está el paciente para evitar la contaminación durante el traslado”, cuenta José.

Cada trabajador se coloca hasta 8 veces al día estos elementos de seguridad.

Colocación de los elementos de seguridad. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

El procedimiento es rápido: según el cronómetro de DIARIO HUARPE dura 4 minutos.

El operativo dentro del 107 se activa una vez que entra un llamado al centro de control. Son 7 los operadores que día a día entrevistan a las personas de manera telefónica. Están sentados en las 2 bases del servicio de emergencia. Una queda sobre la ruta 40 y la otra, en el departamento Santa Lucía.

José dice que por día reciben entre 250 y 400 llamadas:

“La gente consulta mucho, sobre todo en la primera parte de la jornada, una vez que se levantan".

Cuando llegan al lugar, el personal baja de la ambulancia, busca al paciente y le colocan un barbijo y guantes.

El proceso demora entre 4 a 5 minutos. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Luego lo suben a la unidad y lo trasladan, de acuerdo con la cercanía, a uno de los 6 hospitales que la provincia preparó para atender casos de coronavirus: Guillermo Rawson, de Capital; Ventura Lloveras, de Media Agua; San Roque, de Jáchal; Alejandro Albarracín, de Valle Fértil; y el hospital de Barreal.

Una vez que dejan al paciente, el equipo vuelve a la base de operaciones. Todos se desvisten, meten los insumos en una bolsa de nailon roja para desecharlos enseguida en un contenedor de elementos patógenos.

“A nivel provincial hay una escasez de insumos sanitarios por el bloqueo de fronteras”, dice José, pero asegura que desde el 107 buscan proveedores para equiparse y no parar con las actividades.

Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

La ambulancia es desinfectada con lavandina y agua para erradicar todo tipo de bacterias.

"Tomamos todas las precauciones. Más allá de lo que diga el Instituto Malbrán con los casos que se mandan a analizar, desde el 107 siempre nos equipamos como si el paciente fuera positivo".

Cuando llegan nuevamente a la base operativa se sacan la ropa y desinfectan la ambulancia. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

José cuenta que los médicos y enfermeros siempre están expuestos a los riesgos sanitarios. Y les provoca preocupación que la gente no tome conciencia de lo que significa la pandemia: “Uno no puede trabajar del todo tranquilo si hay algunas personas que no obedecen las normas”.