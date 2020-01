Un gendarme y un ladrón muertos durante un tiroteo en un parque de Granadero Baigorria

Un gendarme y un delincuente murieron anoche durante un enfrentamiento armado que se produjo durante un intento de robo en el Parque Regional Sur de la ciudad santafesina de Granadero Baigorria, lindera con Rosario hacia el norte, informaron hoy fuentes de la investigación.



Según las primeras averiguaciones, el efectivo estaba alrededor de las 20 de ayer junto a su esposa tomando mates en un su automóvil, una camioneta Ford Eco Sport, cuando fue sorprendido por una persona armada que se movía en motocicleta.



Voceros del caso indicaron que, al momento del hecho, el miembro de la fuerza de seguridad, Rubén Darío Soto (45), suboficial principal en el destacamento Rosario de Gendarmería Nacional, no vestía su uniforme.



De acuerdo a los testimonios recogidos por la fiscal del caso, Marisol Fabbro, la víctima se identificó como gendarme y en esa circunstancia se produjo un tiroteo con el hombre que intentaba robarle.



Soto fue trasladado al hospital "Eva Perón" de la localidad de Granadero Baigorria, donde murió unos minutos después de arribar como consecuencia de la heridas sufridas, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.



El presunto delincuente, en tanto, escapó en su moto del lugar del tiroteo, ubicado en un parque debajo de la cabecera del puente que une las localidades de Rosario con la entrerriana de Victoria.



La Policía encontró la moto del hombre, una Keller 110, sobre una calle de tierra a unos 200 metros del lugar del tiroteo, en dirección a un barrio de pescadores.



Según fuentes judiciales, a unos 100 metros de ese sitio, dentro de un pastizal, se encontró el cuerpo del ladrón, identificado como Emanuel Chazarreta, cuya edad aún no se corroboró.



El MPA informó que el cuerpo de Chazarreta presentaba heridas de bala en los miembros inferiores, que le causaron la muerte.



En tanto, la esposa del gendarme, identificada como Sonia Soledad C. (41), resultó ilesa del tiroteo y prestó su testimonio en la fiscalía de Fabbro, indicaron voceros de la pesquisa.



Además, la funcionaria judicial solicitó la intervención del Gabinete Criminalístico para levantamiento de rastros, toma de testimonios y autopsia de ambos fallecidos.



Desde la Fiscalía indicaron que "hay medidas en curso que se encuentran en reserva" y no descartaron la posible participación de un cómplice de Chazarreta en el hecho.