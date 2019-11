Un gol del argentino Lisandro Martínez en el triunfo del Ajax en Holanda

El mediocampista argentino Lisandro Martínez convirtió hoy uno de los goles con los cuales el líder, Ajax, superó a Utrecht, por 4-0, en partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Eredivisie, el fútbol de primera división de Holanda.



El antes zaguero central, hoy volante en la institución de Amsterdam, marcó el último tanto del conjunto ganador, a los 41 minutos de la segunda etapa.



De esta manera, Martínez (ex Defensa y Justicia y Newell's) conquistó el segundo tanto en el certamen en doce presentaciones, según registró un informe del sitio Soccerway.



Ajax, que encabeza la clasificación con 35 unidades, también contó con el concurso del ex defensor de Independiente y Banfield, Nicolás Tagliafico.



Los otros goles del partido fueron obra de Donny van de Beek (2) y el serbio Dusan Tadic.



Además, Feyenoord, con un tanto agónico del también argentino Marco Senesi (St. 40m.), le ganó por 3-2 a RKC Waalwijk.



El ex zaguero central de San Lorenzo consiguió su primer tanto con la camiseta de la escuadra de Rotterdam.



Otros marcadores: Twente 2-Zwolle 1; Willem 2-PSV Eindhoven 1; AZ Alkmaar 3-Emmen 0.