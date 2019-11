Un grupo de padres quiere que se modifique la Ley de Violencia Familiar

"Papás en Lucha" es el nombre que recibe un grupo de padres que se ven impedidos de ver a sus hijos. Este miércoles realizaron una marcha que sirvió para visibilizar la problemática. Ahora presentarán una iniciativa para buscar que se modifique la ley de Violencia Familiar.

Federico Ticle, abogado de esta entidad, explicó que en los últimos tiempos se ha notado un marcado incremento en la cantidad de denuncias por violencia familiar. "Los juzgados están casi colapsados debido a la gran cantidad de denuncias, es que si bien muchas resultan ser falsas, todas deben ser investigadas y esto demanda tiempo y recursos", aseguró el letrado.

El abogado explicó que mientras las autoridades investigan si es cierto que un hombre le pegó a su ex o a sus niños, pasan meses y hasta años sin que el denunciado pueda ver a sus hijos. Por eso, los padres solicitan el cambio de la ley 989 E que pena la Violencia Familiar.

Es que, según Ticle, la ley establece que basta con que una persona vaya a una Comisaria y relate el presunto hecho de violencia para que a partir de allí comience una larga investigación. "La mayor cantidad de las veces las ex mujeres aseguran que las golpearon cuentan lo que supuestamente les pasó y se entrevistan con una asistente social de la comuna. Luego llenan un formulario que da inicio a la denuncia, cuando esto llega a la Justicia casi de inmediato se ordena la restricción de acercamiento para que el hombre no pueda acercarse a la mujer y, en muchos casos a sus hijos", aseguró el abogado.

Esto implica que a partir de ese momento el padre no podrá acercarse a su ex mujer, si bien muchas veces no existe una orden de restricción de acercamiento para con los niños, en muchas oportunidades el hombre tampoco puede ver a los menores ya que las madres se niegan.

Ante esta situación, los padres piden que antes de que se liberen las órdenes de restricción, el denunciado tenga derecho de defensa. Es decir que pueda presentarse a declarar él mimos o algún testigo para tratar de demostrar su inocencia y que no le prohíban ver a sus hijos.

Tacle aseguró que comenzarán a trabajar para el armado de todo el andamiaje legal y solicitar así la reforma de la ley. "No pedimos que no se le crea a las mujeres que denuncian, sinoq ue se le dé un lugar al denunciado para que pueda defenderse", concluyó.

La opinión de un juez

Esteban de la Torre, titular del primer Juzgado de Familia, explicó que no cuenta con estadísticas ciertas sobre la cantidad de denuncias de casos de violencia, aunque si reconoció que "algunas veces" ha logrado determinar que hubo falsas denuncias.

Igualmente, el magistrado aseguró que en caso de que haya una denuncia de violencia, si sólo es contra la madre, se aplica la restricción entre la mujer y su expareja, pero no en relación a los hijos. "Yo sólo alejo a los padres de sus hijos en el caso de que haya un caso de violencia o un abuso de algún tipo, de lo contrario siempre se permite que los menores mantengan contacto con sus niños", aseguró.