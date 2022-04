Un joven de 26 años murió tras chocar en moto contra un árbol

Un joven de 26 años murió en Jáchal luego de caer de su motocicleta y golpearse la cabeza. Según informaron desde el diario Actualidad Jachallera, el hecho ocurrió en la localidad de El Médano en ese departamento el pasado sábado alrededor de las 6 de la mañana.

Según informó ese medio, desde fuentes policiales dijeron que la víctima es Gabriel Díaz Malla, de 26 años, y que a la hora del accidente viajaba con dos personas más a bordo de la motocicleta en la que se manejaban. El modelo y cilindrada del vehículo no fue mencionado.

Al llegar a calle Noriega y San Isidro, aparentemente no vieron que en el camino había un árbol. Al verlo, no pudieron evitar la colisión y salieron despedidos del rodado. Quien se llevó la peor parte fue Malla, quien sufrió serias lesiones en su cabeza. Fuentes no especificaron si los tres llevaban casco o no.

Tras el accidente, personal policial de la subcomisaria Villa Mercedes llegó hasta la escena y comisionó personal del Hospital San Roque de Jáchal. Pero Malla perdió la vida en el lugar. Las otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron trasladados al hospital departamental y luego derivadas al Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Personal policial y el Juzgado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial investigan el hecho.