Un niño con autismo perdió a su perra y es buscada por la familia con desesperación

"Nos vinimos a andar en bicicleta a la zona del Parque, pero no hubo suerte, estamos desesperados. Tenemos que encontrar a Canela". Con estas palabras Nancy Montiveros relató cómo vive junto a su familia estos días después de la desaparición de su perra que sirve de compañía para toda la familia, en especial para Lautaro.

Con poco más de 5 años, este chico fue diagnosticado con autismo y ahora llora ante ante la ausencia del animal. Nancy contó que Canela es una perrita mestiza de raza caniche de color marrón claro. Esta pequeña perra, que llega a medir 40 centímetros de alto a la cruz, salió a la calle el sábado.

Es que la familia tenía un turno médico para el tratamiento de Santiago, el hijo mayor de Nancy, quien padece diabetes y algunas otras patologías que obligan a un tratamiento de por vida.

Eran las 12 de este sábado cuando la familia salió al médico, al parecer cuando abrieron el portón para sacar el auto la perra se fue y no volvió. Esta familia vive en la zona de avenida Las Heras, cerca del cementerio de la Capital.

Después de que llegaron del médico, Lautaro se dio cuenta de que Canela no estaba en casa. Desde ese día hasta ahora la familia ya recorrió los barrios aledaños buscando a la perra y no dieron con ella.

Está mamá cuenta que está desesperada por dar con la perra, no sólo porque la quieren como mascota de la familia, sino porque Lautaro, su hijo con autismo, la extraña muchísimo y llora todo el tiempo al no poder entender por qué la perra no está en casa.

"Mi hijo fue diagnosticado con autismo, tiene medicación y asiste a una escuela integrado con su DAI", relató. La pandemia lo afectó como a todos los chicos. "Canela había sido una forma de salir adelante, ahora que no la tenemos mi hijo no para de llorar, la extraña demasiado", aseguró Nancy.

Desde el momento en que desapareció la perra iniciaron una campaña las redes sociales. Esta iniciativa generó decenas de compartidos y me gusta que la hicieron viral.

Cualquier persona que tenga alguna novedad sobre el animal puede comunicar comunicar la al 154744421.

La familia completa en el dique, fueron a pedido de Lautaro quien dijo que quería "conocer el río". Foto: Gentileza.