Un niño de 6 años se ahogó al caer a una pileta en una quinta de Villa Elisa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un niño de 6 años cayó en una pileta y murió ahogado en el Barrio San Jorge de Villa Elisa, partido de La Plata, donde la familia habría alquilado una propiedad, informaron hoy fuentes policiales.



De acuerdo a los voceros, la mamá del nene, de nombre Julieta, fue quien lo encontró inconsciente en el agua y refirió a las autoridades que se habría caído, en un hecho que sucedió ayer.



Tras comprobar que el niño identificado con las iniciales B.B no reaccionaba, lo trasladaron en su vehículo particular hasta el Hospital San Roque de Gonnet ubicada en 508 y 19, acompañados por personal del Comando de Patrullas, quienes los acompañaron hasta el centro de salud.



Dentro del hospital, el personal médico intentó durante 45 minutos reanimar al menor pero no lograron.



La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" e interviene la fiscalía N° 10. El 5 de febrero del año pasado, otro niño llamado Lucas Lin, murió ahogado dentro de la pileta del campo de deportes del Colegio Lincoln de La Plata, al asistir a la colonia de la institución, situada en las calles 518 y 137, en las afueras de la capital provincial.