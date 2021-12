Una buena noticia para Garbarino generó incertidumbre entre los trabajadores sanjuaninos

No es novedoso afirmar que Garbarino atraviesa por una situación económica crítica. Sin embargo, una noticia en estos últimos días contentó a un grupo de trabajadores, aunque en San Juan solamente alcanzó a dos de los 42 que trabajaban para la firma. Los empleados comenzaron a percibir el REPRO de $22.000, pero no todos quedaron contemplados dentro de este programa nacional. De 4.000 personas que cumplían tareas en esta empresa, solo 600 percibieron el incentivo económico.

En San Juan buscan saber qué fue lo que ocurrió. Así lo dijo a DIARIO HUARPE Mirna Moral, secretaria del Sindicato Empleados de Comercio. “No hemos tenido ninguna novedad con respecto a esto”, aseguró.

La comunicación la estableció con Buenos Aires, más precisamente con el abogado Jorge Barbieri que es quien los representa en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Explicó que será el letrado quien se reunirá con la empresa para que les den respuestas de lo sucedido.

Moral relató que es un tanto inentendible que haya sucedido esto. Contrastó lo sucedido con la declaración del Ministerio de Trabajo a nivel nacional que retrotrajo todos los despidos por medio de conciliación obligatoria. Debido a esto suponen que, tarde o temprano, ese pago estará depositado para los empleados sanjuaninos. “Estamos pendientes de lo que nos digan”, contó.

La sindicalista comentó que no saben cómo fueron seleccionados esos trabajadores. Sabe que de los dos elegidos en San Juan uno es delegado, mientras que el otro es un empleado común. Sin embargo, Moral fue un poco más punzante y mencionó que todo esto deviene de un conflicto administrativo entre el Ministerio de Trabajo y Anses. “Pareciera que no se ponen de acuerdo porque todavía el resto del personal no ha recibido el pago”, explicó.

Moral señaló que este pago es fundamental para ese grupo. Actualmente, no están cobrando nada entonces estos $22.000 serán de gran valía hasta conseguir otro empleo. “Es muy importante este pago porque los empleados realizan changas para sobrevivir”, apuntó y dijo que la economía de ellos está diezmada.

Imposibilidad de abrir

Imposible e inviable. Con estas palabras se refirió la titular del sindicato ante la eventualidad de que Garbarino abra nuevamente sus sucursales en San Juan. Indicó que no tiene las posibilidades de pagar las deudas que tienen con los empleados, obras sociales, sindicatos y descuentos por jubilaciones. “La empresa le debe a los proveedores e impuestos a diestra y siniestra”, opinó. “Si en algún momento uno tenía la esperanza esto desapareció”, agregó.

Inclusión laboral

Buscan que los empleados que pertenecían a Garbarino sean reincorporados en otras empresas. Algunos lo hicieron de forma particular y ya están cumpliendo tareas en Naldo y otros comercios del rubro. Sin embargo, Moral contó que mantendrá una reunión con Ariel Lucero, actual ministro de Producción, para que sean tenidos en cuenta en proyectos estatales.