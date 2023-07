Una figura de UFC se llevó una cifra millonaria tras apostar por Alcaraz en Wimbledon

En las últimas horas, Ilia Topuria dio a conocer que apostó una enorme suma de dinero por Carlos Alcaraz. El español puso todo en juego por su compatriota, quien derrotó en la final de Wimbledon a Novak Djokovic el pasado fin de semana. En redes sociales, el luchador de UFC entregó públicamente la cantidad que recibirá en su banco tras el partido de tenis. Sin dudas, un resultado que lo favoreció y mucho.

El luchador español de UFC apostó 50.000 dólares a que el español ganaba el segundo Grand Slam de su carrera antes que Alcaraz ingresara al campo. "Señor Carlitos, muchísimas felicidades", fue lo que expuso Topuria. Luego del título, Ilia agregó: "Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces".

El título de Carlos Alcaraz

Por otro lado, el propio Carlos Alcaraz indicó tras consagrarse en Wimbledon: "Después del primer set pensé, 'Carlos, tienes que subir el nivel'. Cualquiera podría estar decepcionado después de ese inicio. Que puedo decir de él, ya ganaba trofeos cuando yo era un niño y sigue en una forma increíble. Dice que los 36 son los nuevos 26 y lo hace realidad sobre la pista".

"Tengo que agradecerle el apoyo, he ganado las dos veces que ha venido, así que tengo que pedir que venga más. Enamorado de la hierba. Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho, he aprendido muy deprisa y tengo que estar orgulloso de ello", sentenció el español que arrasa con todo a su paso en tenis. Sin dudas, Ilia Topuria podrá seguir apostando por él.

Junto con eso, Novak Djokovic llenó de elogios al joven español: "Lo has merecido, qué calidad en el final del partido. Pensaba que tendría problemas contigo en pista dura y en tierra y no en la hierba, pero es increíble. Uno nunca quiere perder partidos así, pero una vez que todas las emociones se asientan tengo que estar muy agradecido porque he ganado muchos partidos ajustados. Esto iguala las cosas".