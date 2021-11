Uñac: “Esto me abre puertas para seguir conduciendo esta provincia”

El Frente de Todos logró una ajustada victoria sobre Juntos por el Cambio en las Elecciones Generales de este domingo y de esta manera mantuvo las dos bancas de diputado nacional que puso en juego. Con el objetivo cumplido, el gobernador Sergio Uñac habló en conferencia de prensa y no dudó al decir que “esto me abre la puerta para seguir conduciendo esta provincia” y apuntó que “San Juan encontró un camino que fue corroborado en esta elección”.

“Hemos quedado en un grupo de provincias donde el Frente Todos ganó, estamos muy agradecidos por esta muestra de confianza al Gobierno de San Juan. Hablar de un posicionamiento a nivel nacional me parece algo aventurado, a mí me interesaba que San Juan pudiese mostrar un triunfo del Frente Todos, porque debo ser honesto, esto me abre puertas para seguir conduciendo esta provincia”, dijo Uñac y resaltó que San Juan es mirada a nivel nacional gracias a los índices económicos, sanitarios y deportivos.

El Frente Todos consiguió el 43,8% de los votos contra el 41,8% de Juntos por el Cambio, 8,5% de Consenso Ischigualasto y 5,8% de la Izquierda. Esto le permitió mantener las dos bancas que puso en juego y de esta manera, desde el próximo 10 de diciembre, Walberto Allende asumirá su segundo mandato y Fabiola Aubone irá por Francisco Guevara.

Al ser consultado sobre los motivos del triunfo, el primer mandatario provincial apuntó que “San Juan encontró un camino que fue corroborado en esta elección. Agradezco mucho a los sanjuaninos por el voto de confianza y esto me obliga a redoblar esfuerzo y seguir construyendo una provincia mejor”. Además reconoció que hay cuestiones por mejorar y ponderó el triunfo al señalar que “este resultado es una gran oportunidad para San Juan y yo estoy acostumbrado a aprovecharlas. Este triunfo me permite abrir una mayor cantidad de puertas”.

Uñac también se refirió al resultado nacional, donde el Frente Todos quedó casi 10 puntos debajo de Juntos por el Cambio, al pedir que “inicia una nueva lógica de relación y contacto y yo convertiría eso en una impresionante oportunidad para convocar a una mesa de diálogo. Yo propongo, desde acá, que aprovechemos esta nueva oportunidad para escucharnos entre todos. El Frente de Todos debería mirar para adentro con una profunda autocritica y hacer una análisis de porqué la sociedad se expresó de esta manera. El Frente de Todos logró mejorar la elección nacional, pero obviamente los quórum en las cámaras no sean como hasta ahora. Las críticas constructivas deben ser el camino para analizar lo que pasará desde el 10 de diciembre”.