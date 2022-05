¡Va por todo! Así fue el cara a cara de Santiago Ponzinibbio y Michel Pereira

El choque de este sábado será impresionante, cosa que Santiago Ponzinibbio y Michel Pereira tienen bien claro. Hace instantes, se llevó a cabo el pesaje y cara a cara oficial, en la previa del UFC Vegas 55 que se viene. Este sábado por la noche, el argentino se medirá contra el brasileño, quien le tiene mucho respeto y admiración. Sin dudas, un choque de estilos que todos en el planeta quieren ver.

Cabe resaltar que Ponzinibbio, nacido en La Plata, hizo gran parte de su carrera entrenando en Brasil. Por eso, incluso, en varias peleas se lo ha visto con una bandera mitad de Argentina y mitad del país vecino. Sin embargo, siempre hizo saber que ama su suelo natal, como así también aquel que le ha dado todo lo que hoy tiene. Este sábado será una oportunidad para volver a brillar y no la quiere desaprovechar.

"Hay que estar atento, acompañar los movimientos de él. Creo que la clave va a ser presionarlo, no darle lugar a que haga sus locuras y se ponga creativo. Trabajé en meterle buena presión y estar atento. Tengo que trabajar mucho la finta, para ver los peligros que ofrece. Cortar la distancia, meterle presión, volumen de golpes, estar vivo con las piernas para salir de los ataques pero volver rápido, y no darle espacio", le dijo Santiago a Clarín.

Mucho respeto entre Ponzinibbio y Pereira

En la conferencia de prensa previa al UFC Vegas 55 del sábado, Michel Pereira le comentó a los medios: “Santiago es una persona muy buena gente, un tipo que aprecio su estilo. Estoy muy feliz de pelear con él, pero al mismo tiempo no estoy feliz porque él es más brasileño que muchos brasileños. El es un argentino brasileño y no gusto de pelear con brasileños, pero necesito ganarle para entrar al ranking”.

“Creo que esa pelea no va para los tres rounds. Estoy yendo para noquear a finalizar. Creo que la pelea no va a terminar por puntos. Necesito ganar para entrar al ranking”, sentenció Pereira. Claramente este cruce con Santiago Ponzinibbio es su mejor oportunidad desde que es luchador profesional, entendiendo que el argentino está dentro de los mejores 15 en la división de Peso Wélter y él aún no. ¿Quién ganará?