Vacunación para los de más de 70: la ansiedad y los números que “rompieron” todo en San Juan

La vacunación para sanjuaninos de más de 70 años superó las expectativas, rompió todos los récords anteriores y saturó la página que habían preparado para las inscripciones en menos de 5 minutos. Las autoridades a cargo del sistema de inspección habían esperado interés y hasta contrataron más servidores, pero la ansiedad local superó por mucho la capacidad. Un cuello de botella hizo que algunos sanjuaninos pasaran horas esperando poder entrar a sacar un turno.

La primera hora fue la del furor y los problemas para ingresar. Desde la dirección de Comunicación sumaron más servidores, lograron dejar la página en orden y siguieron las inscripciones. A pesar de las dificultades, a las 11:30 eran 3.000 sanjuaninos los que lograron inscribirse. A las 15 superaron la barrera de los 10.000. Para la primera semana tenían 8.000 lugares previstos y en 5 horas los completaron.

La fiebre por un vacuna para los mayores de 70 empezó a verse temprano. Sol Bustos, directora de Comunicaciones de Gobierno, explicó a DIARIO HUARPE que la primera sorpresa se la llevaron a las 8:30 de la mañana. “A esa hora teníamos más de 6.000 personas en la página”, aseguró. Faltaba todavía una hora y media pero muchos querían asegurarse ser los primeros en pedir un turno.

Cuando se hicieron finalmente las 10 de la mañana y pusieron online la versión de la página con el botón para inscribir al nuevo grupo llegó la verdadera sorpresa. El equivalente al 65% de todos los que podían inscribirse intentó entrar al formulario en simultáneo.

Bustos detalló que más de 26.000 usuarios intentaban ingresar entre las 10 y las 10:30 de este viernes en simultáneo. Desde su área habían previsto un interés alto, pero nunca semejante flujo de clicks prácticamente al mismo tiempo.

“Teníamos contratados tres servidores, fuera del país y también en la provincia, y tuvimos que sumar dos más”, explicó. “Veníamos previéndolo, pero nunca calculamos tanta gente”, contó. Además, uno de los problemas que creen que se sumó es que había más de una persona por grupo familiar tratando de inscribir al mismo abuelo o abuela a la vez.

En análisis de Bustos es que el miedo a quedarse sin una oportunidad hizo que ganara la ansiedad de los sanjuaninos. “El primer día de la inscripción a mayores de 80 en muy poco tiempo se agotaron los turnos de Capital, por eso ahora muchos no querían que les vuelva a pasar”, aseguró. Pero lo cierto es que este escenario no podía repetirse esta vez, ya que no hay límite de inscripción.

La posibilidad de completar el formulario seguirá vigente incluso después de que se terminaron los turnos que tienen para la semana del 15 al 19 de marzo. Los que ingresaron después irán a una base de datos que servirá como cronograma para cuando sigan llegando vacunas.

En total hay 40.000 sanjuaninos entre los 70 y los 80 años. Mayores de 80 hay 16.000 y entre los 60 y los 70 se viene otro grupo más populoso, ya que son alrededor de 50.000. Para cuando toque este último grupo ya preparan un operativo de inscripción que pueda asimilar el interés creciente de los sanjuaninos para no repetir el escenario de este viernes.