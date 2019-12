Vanina Devito corre la frontera de los ritmos urbanos con "Tranquila", su nuevo single

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantante Vanina Devito acaba de lanzar “Tranquila”, un nuevo single en el que no sólo logra afianzar sus aspiraciones artísticas, sino que además corre las fronteras de los ritmos urbanos al mezclar el trap con sonidos cercanos al chill.



“La intención fue usar el componente de lo que ya tiene la gente en el oído, porque eso hay que tenerlo en cuenta por más independiente que seas, y llevarlo para el lado de lo que siempre me gustó cantar y escuchar”, explicó la artista a Télam.



En tal sentido, aceptó además que la etiqueta de “trap para cocktails” con la que podría asociarse esta nueva canción, también es producto de la adaptación de la canción a un lenguaje “más cantado que rapeado”, por sentir que allí estaba tu fuerte como intérprete.



Aunque “Tranquila” cuente la historia de una mujer que se siente limitada por una relación amorosa, es inevitable trazar un paralelo con el devenir profesional de Vanina Devito, quien manifestó sentir una mayor libertad artística desde su decisión de moverse en la industria de manera independiente.



“Esta canción fue un giro porque yo había sacado un single con Universal Music, orientado al reggaetón, algo más comercial, y ahora estoy haciendo lo que realmente me gusta”, detalló.



Con un derrotero que incluye un dúo musical con su madre, la cantante y saxofonista María de Vittorio, esta artista de sólida formación logró sonar en distintos ámbitos a partir de haber sido elegida como voz oficial de la marca “47 Street”, con el respaldo de Universal Music.



Sin embargo, fue a partir de la producción de “Tranquila” que empezó a encontrar, según sus dichos, su propia voz.



Télam: ¿Cómo le resultó el salto de estar respaldada por una compañía discográfica a trabajar de manera independiente?



Vanina Devito: Es algo que genera incertidumbre pero yo traté de ver lo positivo, que es que todo depende de mí, yo decido, me siento representada en la música que hago y puedo defenderla orgullosa de lo que estoy haciendo.



T: ¿Puede decir que la experiencia de tener contrato con una discográfica resultó incómoda para usted?



VD: Incómoda no con lo que hacía, sino con la manera en que lo estaba haciendo. Me dijeron: “El tema a grabar es este”, y lo canté más como sesionista que como intérprete. Lo que me chocó fue no poder participar de un proyecto que llevaba mi nombre y mi cara. En ese caso, es más difícil defender lo que uno hace. Es más fácil trabajar así pero también es más despersonalizado, deja de hablar de vos el producto.



T: ¿Qué puede decirnos sobre el videoclip de su nuevo single?



VD: Estuvo bueno hacerlo porque la idea era mezclarlo con el baile, que es algo que me gusta mucho. Hay escenas coreografiadas, que siento que le sumaron mucho al video, y toda la escena en general lo que pretende es representar la letra. Es la historia de una mujer que está atrapada en una relación, sueña que se puede realizar haciendo lo que quiere y entiende que para eso debe separarse de su pareja.



T: Una gran alegoría de su historia personal en una compañía discográfica, según lo que me contó.



VD: Claro, esa puede ser una buena lectura.



T: ¿Planea sumar coreografías a sus futuras presentaciones en vivo?



VD: Me encantaría, pero es un laburo aparte. Hay que aceitarlo mucho y practicar mucho. Hay que estar muy entrenada si se quiere hacer bien. Es un objetivo tener bailarinas, pero la idea no es sólo que acompañen, sino sumarme y ver cómo se articula eso con las canciones. El 2019 fue un año de pura producción, de trabajo puertas adentro. En el 2020, vamos a lanzar más canciones y haremos varias fechas. Estamos trabajando para eso.