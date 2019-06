Varios famosos se mostraron dolidos por el fallecimiento de Lucho Avilés

El periodista Lucho Avilés falleció ayer sábado a la edad de 81 años. El periodista que se especializó en chimentos murió tras un paro cardíaco cuando se encontraba con un amigo en un club de Palermo.

En ese sentido distintos famosos decidieron expresarse por redes sociales.

Nunca me divertí tanto en el trabajo como en ese año 1981. De los cuatro mosqueteros que hacíamos el noticiero de Canal 11, a partir de hoy sólo queda D'Artagnan. Que Dios le brinde paz a tu alma, Lucho! (Con Victor Sueiro y Ulises Barrera). #LuchoAviles pic.twitter.com/TZVCWOn4Un

Pradon desconsolada, me manda estas fotos de su último encuentro con Lucho Aviles pic.twitter.com/9BjIJSTpr3

No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dió la primera oportunidad en la tele. Un cabron querible. Un abrazo a su esposa y su hijo. https://t.co/b96VpmOL1M