Vázquez Sastre:"el gobierno de Macri invirtió más de 25 mil millones de pesos en Catamarca"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El coordinador Noroeste Argentino de Políticas Sociales del Plan Belgrano, el catamarqueño Miguel Vázquez Sastre, afirmó hoy que durante la actual gestión del gobierno nacional "se invirtieron más de 25 mil millones de pesos en obras para Catamarca". "El gobierno central en casi 3 años y 7 meses de gestión hizo 296 obras y se gastaron más de 25 mil millones de pesos en la provincia de Catamarca", dijo hoy en diálogo con la prensa Vázquez Sastre. El funcionario nacional destacó obras de envergadura como "la ampliación del hospital de niños 'Eva Peron', la construcción del dique 'El Bolson', la Ruta Provincial 46, la planta de tratamientos de residuos cloacales, urbanizaciones en el norte de la capital y 22 escuelas rurales que se inauguraron", detalló. En esta línea, Vázquez Sastre aseguró: "Decir que el gobierno nacional no tiene presencia en la provincia me parece que pretende confundir, pero la gente ya no es tonta. Pueden criticarnos por otras cosas pero nadie puede negar que cada vez que vino el presidente Macri a Catamarca fue para inaugurar obras de muchas envergadura", afirmó. Y puntualizó: "La presencia del gobierno nacional en la provincia en comparación con gestiones anteriores es absolutamente superior".