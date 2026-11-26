Veladero no quiere quedarse solo con el oro. La operación que fuera la primera escuela de minería a gran escala en la Argentina ya trabaja en una estrategia para trascender su vida útil actual y poner un pie en la nueva era del cobre sanjuanino. En diálogo con DIARIO HUARPE, el CEO de la mina y vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, Marcelo Álvarez, confirmó que la compañía avanza en dos frentes paralelos. Por un lado, la exploración de un posible yacimiento de cobre (un pórfido) en profundidad. Por el otro, la reactivación del histórico proyecto Lama.

“Este año vamos a empezar a estudiar esa posibilidad. En los pits (los rajos o fosas de la mina) que tenemos abiertos de Veladero vamos a perforar a ver si existe la posibilidad de encontrar algún pórfido que pueda ser económico para explotarlo en un futuro”, reveló Álvarez. El ejecutivo aclaró que se trata de estudios “muy incipientes” para entender el cuerpo mineralógico que hay debajo de la operación. “Existe la posibilidad de la existencia de un pórfido debajo de Veladero, como en toda la cordillera. Lo importante es la profundidad, las características, la ley de corte (la concentración mínima de mineral que hace rentable su extracción) y si es económico o no sacarlo”, detalló.

Lama, la llave para procesar cualquier mineral

La otra pata de la estrategia es Lama, un proyecto que lleva más de una década inactivo. La construcción del yacimiento binacional Pascua-Lama se suspendió en 2013 por incumplimientos ambientales en el lado chileno y, en 2020, la Corte Suprema de Chile ratificó su cierre definitivo. Sin embargo, Barrick busca reactivar la porción argentina (Lama) como un proyecto independiente, y la compañía ya ha invertido 75 millones de dólares en exploración entre 2020 y 2023 para determinar su viabilidad.

El objetivo, según Álvarez, es determinar si hay la cantidad de mineral necesaria para hacer un proyecto stand-alone (independiente, que no dependa de otra operación) solo en Argentina. “Eso requiere una determinada cantidad de onzas a un precio del commodity (el precio internacional del mineral)”, explicó.

La cercanía entre ambas operaciones, que no supera los dos kilómetros, es un factor clave. Aquí está el punto central de la estrategia: si encuentran cobre en Veladero, la planta de Lama podría procesarlo. La idea es complementar las plantas para tratar cualquier tipo de mineral.

“Veladero es una planta para procesar óxidos. La planta de Lama es una planta en flotación para procesar sulfuros. Si tenemos la posibilidad de poner en valor Lama, tendríamos la posibilidad de lixiviar cualquier mineral. Sea cobre, sea oro, en cualquiera de las dos plantas dependiendo si es oxidado o sulfurado”.

Actualmente, Veladero tiene una vida útil hasta el año 2031, con lixiviación hasta el 2033.

Inversión y legado

Para sostener el presente y financiar el futuro, la compañía ya tiene en marcha una fuerte inyección de capital. “Vamos ahora a hacer una presentación para invertir otros 430 millones de dólares para ampliar la Fase 9 del RIGI ya aprobado, con lo cual vamos a poder generar otro millón ochocientas mil onzas de oro en los próximos años”, afirmó Álvarez.

La transición hacia el cobre no es casual. San Juan avanza con paso firme hacia la creación de la Región Minera del Cobre y la provincia se posiciona como un jugador clave en el escenario global. En ese contexto, Veladero busca ser un articulador de ese proceso. “Veladero fue la primera escuela de minería a gran escala en la Argentina. Hoy estamos acompañando ese proceso de transición al cobre, compartiendo con nuestros colegas de la minería todo lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, aprendiendo, ayudando a entender muchas cosas que nosotros hemos aprendido en el camino”, reflexionó.

Con la exploración de cobre en marcha y la reactivación de Lama en la mira, Veladero no solo busca estirar su vida útil, sino sentar las bases para un futuro que podría diversificar su producción y consolidar a San Juan como un polo minero de escala mundial.