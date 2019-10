Venden parte de la maquinaria del fabricante de Bombucha en San Luis para pagar indemnizaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los 64 trabajadores de CIDAL San Luis, planta que producía bombitas Bombucha, globos Ronda y preservativos Exotic y Camaleón, deberán vender parte de la capacidad productiva instalada de la fábrica para completar el 50 % de las indemnizaciones propuestas por la empresa a los despedidos, ya que la venta del stock acumulado en planta no alcanzó para cubrir los montos estipulados.



En la venta, que se realizará a través de un acta acuerdo entre la empresa y los trabajadores, la industria ofrecerá "equipos de medición y envasadoras", afirmó a Télam, uno de los despedidos, Diego Olguín, quien sostuvo que la patronal "les ganó por cansancio", ya que desde agosto que no reciben un "solo peso" para sostener sus economías familiares.



"Nos obligaron a acordar este trato injusto que no nos gusta", dijo el obrero, y agregó que la presión patronal se agudizó por el no pago de "aguinaldos, ART y Obra Social" a un colectivo conformado por 50 mujeres y 14 varones donde "las compañeras en su mayoría son jefas de hogar con único ingreso".



Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma de San Luis, Fernando Gatica, quien está acompañando a los trabajadores en el proceso de cierre de la fuente laboral, manifestó que se vendió “gran parte de la producción” en 16,5 millones de pesos.



“Esto, dijo el dirigente, se destinará a cubrir una parte de la indemnización, reconocida por CIDAL en un 50 % y que asciende alrededor de 18,6 millones, por lo que falta “se va a tratar de cubrir vendiendo parte de la maquinaria”, instalada en la planta.



Con este escenario, a partir de la semana que viene los trabajadores empezarían a cobrar, ya que “el único comprador que apareció” pagará en cuotas, asegurando el pago “con cheques” presentados en Relaciones Laborales del gobierno provincial, explicó Gatica.



Hoy, los despedidos se reunirán en asamblea para fijar los pasos a seguir, luego de la reunión que convocó ayer a la CTA Autónoma, a los trabajadores, el presidente de la empresa y su responsable legal.



La Compañía Industrial de Artículos de Látex (CIDAL) despidió a 64 trabajadores quienes en una toma pacífica decidieron “resguardar” lo único que les quedaba que era “esa producción”, a la que deberán sumar, ahora maquinarias instaladas.



Los trabajadores reclaman por la falta de pago del aguinaldo correspondiente a la mitad del año y del salario de los últimos dos meses.