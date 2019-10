Vidal se imagina gobernando o trabajando a favor de la provincia de Buenos Aires

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que se imagina "gobernando, haciendo cosas por los bonaerenses", aunque aclaró que su "Vocación de servicio" y "compromiso" con la provincia "va más allá de un cargo".



"La provincia no se puede poner de pie si la Argentina no se pone de pie", subrayó en una entrevista que publica hoy el diario Clarín.



Vidal reiteró que la coalición oficialista Cambiemos "escuchó el voto del 11 de agosto" en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) por lo que las medidas de alivio económico aplicadas luego responden a "la responsabilidad de gobernar, más allá de la campaña electoral".



Por otra parte, evitó pronosticar el resultado de las elecciones del 27 de octubre, en las que opta a la reelección.



"Eso lo van a definir los bonaerenses, yo siento que escuchamos el voto del 11 de agosto", dijo.



La gobernadora bonaerense señaló que Cambiemos y su correlato electoral Juntos por el Cambio "es una alternativa que vino a quedarse, que trasciende a las personas y es bueno para la democracia que se sostenga".



En cuanto a su principal rival, el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, Vidal afirmó que mejor que hablar de personas es "importante" debatir temas, como el narcotráfico, la seguridad, las obras, o la pobreza, además de lo económico.



La gobernadora afirmó que le gustaría y está dispuesra a debatir esos temas con Kicillof



"Pero en los próximos 15 días a mí lo que me importa, y entiendo que es mi responsabilidad, es debatir qué provincia vamos a tener", insistió.