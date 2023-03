NOTA DEL EDITOR Importante Si sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264-4222321 o 264-4210013.

En Caucete, una joven sanjuanina sufrió un violento ataque por parte de su ex pareja, un hombre con el que tuvo tres hijas. El violento episodio quedó grabado y en las imágenes se puede observar que el hombre le dio una brutal paliza, además de una espeluznante amenaza: "Yo me voy al Penal, pero vos te morís acá".

En diálogo con Telesol Diario, la víctima del ataque comentó la lamentable situación que vivió por parte de su ex. “Me tiró al piso, siguió golpeándome, se me sentó a la altura de la panza y con las dos manos me hacía presión en la nariz y en la boca. Me dijo que él se iba a ir al Penal, pero yo me moría ahí”, aseguró la mujer.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego explicó que luchó con todas sus fuerzas, al mismo tiempo sentía que se mareaba y se desvanecía por la falta de aire que le produjo el ataque. “En el descampado pensé ‘ya está, listo’, pero cuando ya me había rendido, él se paró y me dijo que subiera a la moto. Luego me amenazó, tomó velocidad de nuevo y me dejó en mi casa. Todo el camino vino amenazándome. Yo le dije que lo iba a denunciar y se fue a Mendoza", agregó.

Según el testimonio de la mujer, con su expareja están peleados desde hace tiempo, pero viven en el mismo domicilio. Ella había salido de trabajar y él se ofreció a llevarla, pero en el camino empezó a golpearla y amenazarla.

Tras el dramático hecho, la víctima dijo que fue al Cavig a realizar la denuncia. Por este motivo, el caso está siendo investigado por fiscalía.